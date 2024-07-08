Haftanın kitapları | Aziz Sancar’la yedi günün hikâyesi

Haftanın kitaplarında bu hafta Aziz Sancar ile 7 Gün, Cego ve Ponto Hadi Yarışalım ve "İtalyan Masalları" var.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Haftanın kitaplarında bu hafta 3 kitap öne çıkıyor. Nobel ödüllü bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar ile bir hafta geçiren Kırgız asıllı araştırmacı-yazar Muhammed Ruzubay'ın “Aziz Sancar ile 7 Gün" adlı eseri, Yazar Alpay Şentürk’ün kaleme aldığı “Cego ve Ponto Hadi Yarışalım” adlı çocuk kitabı ve 20. asrın en önde gelen yazarlarından Italo Calvino'nun “İtalyan Masalları” adlı eseri, okurları bekliyor.

AZİZ SANCAR'LA YEDİ GÜNÜN HİKAYESİ

Nobel ödüllü bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın hayatı enteresan bir kitaba mevzu oldu. Prof. Dr. Sancar’la bir hafta geçiren Kırgız asıllı, Türk gazeteci araştırmacı-yazar Muhammed Ruzubay, “Aziz Sancar ile 7 Gün” adlı eseri kaleme aldı.

Eserin ilk bölümünde Sancar’ın psiko-biyografisi, ikinci kısımda bilim yolculuğu, üçüncü bölümde temel insani özellikleri, dördüncü bölümde Sancar’ın vatanperverliği ve Türk dünyası aşkı işleniyor. Eserin son kısmında ise yazarın Sancar’la birlikte Özbekistan, Semerkant ve Buhara’yı gezdiği yedi günün hikâyesi yer alıyor. Eserde milliyetçi hisler öne çıkarılıyor.

CEGO VE PONTO MACERAYA ÇIKIYOR

Yazar Alpay Şentürk’ün kaleme aldığı “Cego ve Ponto Hadi Yarışalım” adlı çocuk kitabı raflardaki yerini aldı. Mayer Psikoloji etiketiyle minik okurlarıyla buluşan eser, Cego adlı bir çocuğun çıktığı macerayı merkezine alıyor.

Çocuklar eserde “Koala ve Kakadu Papağanı” tiyatro oyununun sahnelenmesine ve bir araba yarışına “şahitlik ediyor”. Pedagog onaylı eser, bazı etik değerleri öne çıkarıp çocukların kelime hazinesine katkı sunacak sözlük de barındırıyor.

İTALYA'NIN MASAL ZENGİNLİĞİ

20. asrın en önde gelen yazarlarından Italo Calvino, İtalya’nın farklı bölgelerinin ruhunu taşıyan masallarla da karşımıza çıkıyor. Calvino, ilk defa 1956’da yayımlanan ve bu defa Everest Yayınları etiketiyle Türkiye’deki okurla buluşan “İtalyan Masalları”nda meraklı bir araştırmacı, titiz bir etnograf ama en çok da bir yazar olarak kendini gösteriyor. Ligurya’dan Veneto’ya, Emilia-Romagna’dan Sicilya’ya, ülkesinin farklı bölgelerine ait masallardan bir seçki oluşturmakla kalmıyor, değişik lehçelerdeki metinleri yeniden yazıyor ve İtalyan masal dünyasına bir bütünlük kazandırıyor. İtalyanca konuşulan bölgelerin harikalarla dolu fantastik hafızasını ironi ve şiirsellikle ortaya koyan bu kısa metinler, Calvino’nun dokunuşlarıyla yenileniyor.