Haftanın kitaplarında bu hafta “İletişimin Ahlakı ve Gücü: Mus’ab bin Umeyr Örneği” ve “Portakal Çiçeğinin Sırrı”, okurlarını bekliyor.

Özetle Kaydet a- | +A

Haftanın kitaplarında bu hafta iki kitap öne çıkıyor.

Haftanın kitapları | İletişimci gözünden Mus’ab bin Umeyr

İLETİŞİMCİ GÖZÜNDEN MUS’AB BİN UMEYR

İslam tarihinin önemli şahsiyetlerinden biri olan Hazreti Mus’ab bin Umeyr’in hayatı, iletişim biliminin kavramları üzerinden yorumlandı. Dr. Mustafa Öztürk’ün kaleme aldığı “İletişimin Ahlakı ve Gücü: Mus’ab bin Umeyr Örneği” adlı eser, büyük sahabinin sıra dışı hayatını güven, ikna, hitabet, empati, itibar, temsil ve insani münasebetler çerçevesinde ele alıyor. Yazar, Mus’ab bin Umeyr hazretlerinin Mekke’deki hayatından Medine’ye gönderilişine, insanlarla kurduğu ilişkilerden Uhud Savaşı’nda şehit oluşuna kadar uzanan süreci değerlendiriyor. Beyan Yayınları tarafından neşredilen eserin temel çıkış noktası şu soruda karşılık buluyor: Bir insan, sahip olduğu bir düşünceyi ve inancı başkalarına nasıl aktarır, nasıl itimat telkin eder ve insanları nasıl etkiler? Kitapta Mus’ab bin Umeyr’in güçlü temsil kabiliyeti, insanlarla kurduğu güven ilişkisi, ikna becerisi ve sözleriyle davranışları arasındaki tutarlılık vurgulanıyor. Dr. Öztürk, modern iletişim teorilerini geçmişe zorla uygulamak yerine, tarihî kaynaklarda aktarılan hadiseleri anlamayı ve ardından bunları iletişim biliminin perspektifiyle değerlendirmeyi tercih ediyor. Kitabın ana düşüncesi ise oldukça çarpıcı: İnsan değişmedi. Güvenme, inanma, ikna olma ve ilişki kurma şekillerimizin temelinde hâlâ aynı insani gerçeklikler bulunuyor.

Haftanın kitapları | İletişimci gözünden Mus’ab bin Umeyr

ENDÜLÜS’E DOĞRU SIRLI BİR YOLCULUK

Yazar Esin Sayar’ın “Portakal Çiçeğinin Sırrı” adlı eseri, bir zamanlar bilimin ve sanatın merkezi olan Endülüs’te geçen bir hikâyeyi işliyor. Mona Kitap etiketiyle okura sunulan eser, gerçek bir hikâyeyle başlayıp esrarengiz bir kurguyla devam ediyor. Asırlar sonra, tarihin karanlıkta bıraktığı bir sırrın izlerinin peşine düşen beş kişi, kendilerini Endülüs’ün kalbine uzanan gizemli bir yolculuğun içinde bulur. Attıkları her adımda dostlukları ve cesaretleri sınanır. Kimi aşklar hiç beklenmedik anda doğar, kimi ayrılıklarsa geride kapanması güç yaralar bırakır. Ve yolculuğun sonunda yaşanan sıra dışı olaylar, kaybettiklerinin ardından yeniden inanmanın mümkün olduğunu hatırlatır. Sayar, tarih ile hayal gücünü buluşturduğu romanında okuru, Endülüs’ün görkemli geçmişiyle bugünün gizemleri arasında bir yolculuğa davet ediyor.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala