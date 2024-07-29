Haftanın kitapları | İtalyan topraklarında cinayet muamması

Haftanın kitaplarında bu hafta “Uzun Bir Bitiş” “Beyniniz Sizle Oyun Oynuyor” ve "“Evvel Zaman İçinde” okurları bekliyor.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Haftanın kitaplarında bu hafta 3 kitap öne çıkıyor. İngiliz yazar Michael Dibdin, “Uzun Bir Bitiş”, Türk romanını Batılı bir kimliğe sokan Halid Ziya Uşaklıgill'in "Nâkil” adlı eseri ve “Evvel Zaman İçinde” adlı iki kitaplık seri okurları bekliyor.

İTALYAN TOPRAKLARINDA CİNAYET MUAMMASI

İngiliz yazar Michael Dibdin, “Uzun Bir Bitiş” kitabında okurunu yine İtalyan kırsalında geçen polisiye bir hikâyenin içerisine çekiyor. Alfa Yayınları etiketiyle Türkiye’deki kitapseverle buluşan eserde, yazarın meşhur Aurelio Zen karakteri yine “başrolde”. Başarılı dedektif, son işinin yankıları bittikten sonra sıra dışı bir vazife alır. Aurelio’nun bu defa zengin bir ailenin cinayetle suçlanan vârisinin suçsuzluğunu ispatlayıp hürriyetine kavuşmasını sağlaması gerekmektedir. Dedektif, bu yüzden ülkenin kuzeyindeki sakin tarlalara ve harabeye dönmüş çiftlik evlerine doğru yola çıkar. Kıskançlığın ve nefretin yükseldiği coğrafyada cinayeti çözebilmek için geleneksel kültürün içine sızar. Nesiller boyunca saklanan sırları toprak altındaki bir hazine gibi eşmeye başlar…

FRANSIZCADAN 'NAKİL' HİKAYELER

Türk romanını Batılı bir kimliğe sokan Halid Ziya Uşaklıgil, daha çocukken Fransız edebiyatıyla tanışır, lise sıralarında ilk Fransızca tercümelerini yapar. Uşaklıgil’in 1893-1895 yılları arasında Emile Zola, Alphonse Daudet ve Guy de Maupassant gibi Fransız edebiyatının önde meşhur yazarlarının eserlerinden tercüme ettiği hikâyelerle kendi öykülerini bir araya getirdiği dört ciltlik eseri “Nâkil” Timaş Yayınları etiketiyle okurla buluşuyor. Eser, bir antolojiyle çiçeği burnunda hikâye anlatıcısının yazarlık ve tercümanlık serüvenini ortaya koyuduğu gibi beslenme kaynaklarını da gözler önüne seriyor.

EFSANEVİ HİKAYELERE FARKLI YORUMLAR

“Evvel Zaman İçinde” adlı iki kitaplık seri, Final Kültür Sanat Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı. Masal terapisti ve hikâye anlatıcısı Hayal Tuncer’in kaleminden çıkan eserler, klasik halk hikâyelerini çağdaş bir şekilde yeniden yorumluyor. İlkokul ve ortaokul yaş grubu çocuklara serüvenin kapılarını aralayan masallar, aynı zamanda üniversal değerleri öğretmeyi amaçlıyor. Büyülü seride dürüstlük, yardımlaşma, cömertlik, dostluk, iyilikseverlik, fedakârlık, hatadan dönmek ve kanaatkârlık gibi değerler ön plana çıkıyor.