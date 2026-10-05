Haftanın kitaplarında bu hafta “Mekân ve Mana: Coğrafyadan Çağın Sorunlarına Denemeler”, “Siber Rehberlik” ve “Yapay Zekâ İle Öğretmek" okurlarını bekliyor.

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Haftanın kitaplarında bu hafta üç kitap öne çıkıyor.

Haftanın kitapları | Mekân ve Mana: Coğrafyadan Çağın Sorunlarına Denemeler

MEKÂNDAN MANAYA BİR YOL VARDIR

Doç. Dr. Ufuk Sözcü, “Mekân ve Mana: Coğrafyadan Çağın Sorunlarına Denemeler” adlı yeni kitabında coğrafya ve mekân üzerinden çağın meselelerine farklı bir pencereden bakıyor. “Mekân yalnızca bulunduğumuz yer midir, yoksa taşıdığı anlamlarla mı şekillenir?” sorusunun peşinden gidilen eserde; nadir toprak elementlerinden afet kültürüne, Aydınlanma'nın unutulan Doğulu kaynaklarından bir köyün yetmiş yıllık çınarına uzanan farklı konularda deneme yazıları yer alıyor. Sözcü bu şekilde mekânın manasını sorguladığını söylüyor. KTB Kitap’ın neşrettiği eser, okura hazır cevaplar vermek yerine, kendi sorularını uyandıracak yeni bir bakış sunuyor.

Haftanın kitapları | Mekân ve Mana: Coğrafyadan Çağın Sorunlarına Denemeler

DİJİTAL DÜNYADA HAYATTA KALMA REHBERİ

Dijital adli bilişim uzmanı Okan Algün’ün kaleme aldığı “Siber Rehberlik” adlı eser, Final Kültür Sanat Yayınları etiketiyle okurla buluştu. Eser, dijital dünyayı daha bilinçli, güvenli ve sorgulayıcı şekilde kullanmak isteyen okurlara rehberlik ediyor. Kitapta yapay zekâdan e-zorbalığa, şahsi veri güvenliğinden dijital ayak izine kadar dijital dünyada karşılaşılabilecek pek çok mevzuya yer veriliyor. Yazar Algün, teknik ve hukuki konulara sade ve anlaşılır bir anlatımla yaklaşıyor. Gerçek hayattan örnekler, uzman ipuçları, anahtar kavramlar ve düşündürücü sorularla okuru dijital ortamda karşılaştığı bilgileri sorgulamaya, riskleri önceden fark etmeye ve gerektiğinde doğru adımları atmaya yönlendiriyor.

Haftanın kitapları | Mekân ve Mana: Coğrafyadan Çağın Sorunlarına Denemeler

YAPAY ZEKÂYI EĞİTİMDE KULLANMAK

Yapay zekâ, son zamanlarda hayatın her sahasında en çok tartışılan mevzuların başında geliyor. Artık yapay zekânın eğitimde nasıl kullanılacağı da bir mesele... José Antonio Bowen ve C. Edward Watson ise kaleme aldıkları “Yapay Zekâ İle Öğretmek" adlı eserde konuya fazla pozitif yaklaşıyor. Bowen ve Watson, yapay zekânın temel çalışma mantığından yapay zekâ okuryazarlığına, istem mühendisliğinden üretkenliğe kadar uzanan sahada bir çerçeve sunuyor. Ders hazırlama, araştırma, geri bildirim, rol yapma, yazma, kişiselleştirilmiş öğrenme ve özel bot tasarımı gibi alanlarda doğrudan uygulanabilecek yöntemleri örnekleriyle gösteriyor. Eser, Kronik Kitap etiketiyle okurla buluşuyor.

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