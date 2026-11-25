Bir zamanlar İstanbul konaklarını çeşitli hat yazıları süslüyordu. Osmanlı evlerindeki levhaları inceleyen bir araştırma, bu hat eserlerinin sadece estetik bir unsur değil, manevi bağlılığın da birer ifadesi olduğunu gösteriyor.

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Osmanlı İstanbul’unun sokaklarında dolaştığınızda ahşap evlerin girişinde “Maşallah”, kapılarının üzerinde ise besmele yazılı bir levha sizi karşılardı. Eğer içeri girme şansınız olursa başköşede bir hilye-i şerif veya özenle çerçevelenmiş bir dua hattı görürdünüz. Günümüzde daha ziyade müzelerde ve az sayıdaki özel koleksiyonlarda rastladığımız bu hatlar, bir zamanlar günlük hayatın içindeydi. Peki, Osmanlı insanı evinin duvarına niçin hat levhası asıyordu?

Dr. Berna Yalaz, bu sorunun peşine düşerek geç Osmanlı devrinde İstanbul ve Anadolu evlerinde kullanılan hat yazılarını akademik olarak araştırdı. Yalaz’ın master çalışmasının ortaya koyduğu neticeye göre hat levhaları, estetik zevkin yanı sıra ev halkının inancını ve Allah’ın korumasına sığınma arzusunu da yansıtıyordu.

Topkapı Sarayı

1.121 LEVHA İNCELENDİ

Araştırmanın çıkış noktası müzayede katalogları oldu. Dr. Yalaz, 2008-2016 yılları arasında yayımlanan 19 katalogdaki 1.121 hat levhasını taradı. Bunlar arasında evlerde kullanılmış olması muhtemel 208 eseri, detaylı olarak inceledi. Bu levhaların yüzde 60’tan fazlası, araştırmada korunma ve dua temasıyla ilişkilendirildi. Söz konusu 128 levhanın 47’sini hilye-i şerifler, 25’ini besmeleler, 20’sini ayetler ve 16’sını dualar oluşturuyordu. Yalaz’a göre bu sayılar, levhaları asan herkesin niyetini kesin olarak bildirmese de dönemin ev kültüründe dinî ifadelerin ne kadar mühim bir yer tuttuğuna işaret ediyor.

BAŞKÖŞEDE HİLYE-İ ŞERİF

Berna Yalaz, Osmanlı evlerinde en çok önem verilen eserlerden biri hilye-i şerif olduğunu kaydederek “Hazreti Peygamber’in mübarek vasıflarını ve güzel ahlakını anlatan metinlerden oluşan hilyeler, özellikle hattat Hafız Osman’ın geliştirdiği levha düzeniyle yaygınlaştı. Hilyenin bulunduğu evin yangın gibi afetlerden korunacağına dair inanç Osmanlıda yaygındı” ifadelerini kullanıyor.

Mimar Refik Gökhan evi

CEPHEYE YAZILAN İKİ KELİME: “YA HAFIZ”

Eski evlerin dış cephelerinde en sık karşılaşılan ifadelerden biri de “Ya Hafız”dı. Allah’ın koruyuculuğunu hatırlatan bu hitap, özellikle yangın tehlikesiyle yaşayan ahşap İstanbul evlerinde dikkati çekiyordu. Kapı üzerindeki besmele de Müslümanların işlerine Allah’ın adıyla başlama hassasiyetini eve taşıyordu. “Maşallah” ise beğenilen bir güzellik karşısında bu sözün söylenmesi lüzumunu hatırlatıyordu.

Konaklarda gözden kaçmayan bir başka kullanım, yazıların kuşak (bordür) biçiminde yerleştirilmesiydi. Başlıca Hilye-i Hakanî’den ve Kaside-i Bürde’den beyitler, ahşap panolara yazılarak evin iç duvarlarına yerleştirilirdi. Araştırmada, hastalık ve salgınlardan korunma dileğiyle yazıldığı düşünülen dualara da rastlanıyor. Kaside-i Bürde’nin şairi Bûsîrî’nin şifa bulduğuna dair rivayet de bu kültürel birikimin parçası oluyor.

Hat levhalarının evlerde yer bulmasında sanat zevkini de ihmal etmemek gerekiyor. Berna Yalaz “Celî sülüs ve celî ta‘lik gibi uzaktan okunabilen yazı türleri, kelimelerin anlamını estetik bir biçimle buluşturuyordu” diyor.

Yalaz “Geçmişin İstanbul’unda yangınlar, salgınlar ve gündelik hayatın belirsizlikleri, şehir halkının baş etmek zorunda kaldığı güçlükler arasındaydı. Bu ortamda evin girişine yazılan bir besmele ya da başköşeye asılan bir hilye, yalnızca bir süs eşyası değildi; ev halkının değerlerini, manevi dünyasını ve estetik anlayışını birlikte yansıtıyordu. Son Hattatlar’ın yazarı İbnülemin Mahmud Kemal İnal’ın deyişiyle levhanın sanatsal güzelliği göze, yazının anlamı ise ev halkının ruhuna hizmet ediyordu” ifadelerini kullanıyor.

Ne yazık ki bugün maneviyat dolu bu estetik güzellikleri, ayakta kalabilmiş az sayıda sivil tarihî yapıda görebiliyoruz.

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