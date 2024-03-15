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Haberler > Kültür - Sanat > Hırka-i Şerif ziyarete açıldı! Camiye akın akın geldiler

Hırka-i Şerif ziyarete açıldı! Camiye akın akın geldiler

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hırka-i Şerif ziyarete açıldı! Camiye akın akın geldiler
Ramazan, İstanbul, Haber

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Peygamber Efendimizin Veysel Karani’ye hediye ettiği hırka-i şerif, her yıl ramazan ayının ilk cuma günü ziyarete açılıyor. Ziyaretçilerin yoğun katılımıyla hem hırka-i şerif hem de diğer mukaddes emanetler ay sonuna kadar Hırka-i Şerif Camii'nde ziyaret edilecek.

Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii ramazan ayının ilk cuma günü olması sebebiyle doldu taştı. Her yıl Ramazan ayının ilk cumasında ziyarete açılan Hırka-i Şerif geleneği bozulmadı. 

Peygamber Efendimizin vasiyeti üzerine tabiinden Veysel Karani’ye bırakılan mübarek hırkaları, 1851 yılından bu yana Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'nde muhafaza ediliyor.

Hırka-i Şerif düzenlenen her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının ilk cuma günü dualarla ziyarete açıldı.

Hafta içi saat 10.00-17.00 arasında, hafta sonu ise 09.00-17.30 arasında ziyaretçilerle buluşacak.

Ramazanın 27. gecesi yani 5 Nisan Kadir Gecesi’nde de ziyaret, teravih namazı sonrası sabah 03.00’a kadar devam edecek.


Hırka-i Şerif ziyarete açıldı! Akın akın ziyarete geldiler - 1. Resim

PANDEMİDE 2 YIL KAPALI KALMIŞTI

Koronavirus tedbirleri kapsamında ziyarete kapalı olacağı açıklanmış, 2 yıl boyunca ziyaret edilememişti. 2022 yılında vaka sayılarının düşmesiyle birlikte ziyarete açılmasına karar verildi ve dualarla yeniden ziyarete açıldı.

HIRKA-İ SAADET FARKLI

Peygamber Efendimiz'den kalan mukaddes emanetler arasında iki hırkası günümüze intikal etti. İlki sahabeden şair Kâ'b Bin Züheyr'e hediye edilen hırkasıdır.

Peygamberimiz K'ab bin Züheyr'in yazdığı, "Kaside-i Bürde" adıyla meşhur olan şiirden dolayı, ona hırkasını hediye olarak gönderdi. Bu hırkası Hazreti Muaviye'ye geçti.

Hırka-i Şerif ziyarete açıldı! Akın akın ziyarete geldiler - 2. Resim

Ardından Emevi ve Abbasi halifeleri, en nihayetinde de Osmanlılar tarafından korunarak günümüze kadar korundu.

Topkapı Sarayı'nda mukaddes emanetler arasında bulunan Hırka-i Saadet'i Yavuz Sultan Selim'den itibaren Osmanlı padişahları her ramazan ayında  ziyaret ediyor ve yerine koyuyorlardı.



Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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