Hırka-i Şerif ziyarete açıldı! Camiye akın akın geldiler

Peygamber Efendimizin Veysel Karani’ye hediye ettiği hırka-i şerif, her yıl ramazan ayının ilk cuma günü ziyarete açılıyor. Ziyaretçilerin yoğun katılımıyla hem hırka-i şerif hem de diğer mukaddes emanetler ay sonuna kadar Hırka-i Şerif Camii'nde ziyaret edilecek.

Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii ramazan ayının ilk cuma günü olması sebebiyle doldu taştı. Her yıl Ramazan ayının ilk cumasında ziyarete açılan Hırka-i Şerif geleneği bozulmadı.

Peygamber Efendimizin vasiyeti üzerine tabiinden Veysel Karani’ye bırakılan mübarek hırkaları, 1851 yılından bu yana Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'nde muhafaza ediliyor.

Hırka-i Şerif düzenlenen her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının ilk cuma günü dualarla ziyarete açıldı.

Hafta içi saat 10.00-17.00 arasında, hafta sonu ise 09.00-17.30 arasında ziyaretçilerle buluşacak.

Ramazanın 27. gecesi yani 5 Nisan Kadir Gecesi’nde de ziyaret, teravih namazı sonrası sabah 03.00’a kadar devam edecek.

PANDEMİDE 2 YIL KAPALI KALMIŞTI

Koronavirus tedbirleri kapsamında ziyarete kapalı olacağı açıklanmış, 2 yıl boyunca ziyaret edilememişti. 2022 yılında vaka sayılarının düşmesiyle birlikte ziyarete açılmasına karar verildi ve dualarla yeniden ziyarete açıldı.

HIRKA-İ SAADET FARKLI

Peygamber Efendimiz'den kalan mukaddes emanetler arasında iki hırkası günümüze intikal etti. İlki sahabeden şair Kâ'b Bin Züheyr'e hediye edilen hırkasıdır.

Peygamberimiz K'ab bin Züheyr'in yazdığı, "Kaside-i Bürde" adıyla meşhur olan şiirden dolayı, ona hırkasını hediye olarak gönderdi. Bu hırkası Hazreti Muaviye'ye geçti.

Ardından Emevi ve Abbasi halifeleri, en nihayetinde de Osmanlılar tarafından korunarak günümüze kadar korundu.

Topkapı Sarayı'nda mukaddes emanetler arasında bulunan Hırka-i Saadet'i Yavuz Sultan Selim'den itibaren Osmanlı padişahları her ramazan ayında ziyaret ediyor ve yerine koyuyorlardı.