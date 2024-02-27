İklim için 7 ülkeden 7 özel film bir araya geliyor! Sizce bu son şansımız mı?

İklim değişikliğini konu alan “Bu son şansımız mı?” başlıklı film gösterimleri 29 Şubat’tan 24 Mart’a kadar Salt Beyoğlu’ndaki Açık Sinema’da başlayacak. Programın ilk filmi: Toplayıcılar Bingöl!

Salt’ın iklim değişikliğinin etkilerine dikkat çekmeyi amaçlayan gösterim programı “Bu son şansımız mı?” 29 Şubat-24 Mart tarihlerinde Salt Beyoğlu’ndaki Açık Sinema’da ve saltonline.org’da seyirciyle buluşuyor.

Türkiye, Filistin, İspanya, Kenya, Danimarka, İsveç ve Almanya’dan 7 belgesel filmi bir araya getiren program, iklim değişikliğinin biyoçeşitlilik, ekosistem kaynakları, insan ve olmayan varlıklar üzerindeki tesirini mercek altına alıyor.

Programın ilk filmi Toplayıcılar Bingöl (2020), Bingöl ve çevresindeki toplayıcılık kültürünün izini sürüyor.

Bilim insanları, doğa araştırmacıları ve yöre insanları ile yapılan söyleşileri de içeren belgesel, yabani bitki ve mantarların coğrafyaya özgü kullanımları, bitkilerin şifa ve tıbbi amaçlı kullanım alanları, aşırı tüketim ile doğa tahribatı gibi konuları odağına alıyor.

29 Şubat Perşembe günü saat 19.00’da Salt Beyoğlu’ndaki Açık Sinema’da gösterilecek film, 1-3 Mart tarihlerinde saltonline.org üzerinden izlenebilecek.

FARKLI COĞRAFYALAR ORTAK PROBLEMLER

Hızla azalan yağışlar ve toprak kaybı, dünyanın birçok yerinde yerel toplulukların kadim hayat pratikleri üzerinde derin tesir bırakıyor. İnsan kaynaklı ekolojik tahribatın önüne geçmeye çalışanlar her zamankinden çetrefilli sorunlarla karşı karşıya kalıyor.

"Bu son şansımız mı?" 2024 seçkisi, değişen iklim koşulları bağlamında insan ile insan olmayan varlıklar arasındaki ilişkileri irdelerken yas, kayıp ve onarım kavramlarını merkeze alıyor. Farklı coğrafyalardan hikâyeler, gezegendeki her şeyin birbiriyle bağıntılı oluşuna vurgu yapıyor.

"Bu son şansımız mı?" kapsamında 2015’ten bu yana yetmişi aşkın filmin gösterildiğini belirten Salt Genel Müdürü Deniz Ova, dünya çapında yaşanan ekolojik krizler ile toplumsal dönüşümleri anlamak ve farkındalık oluşturmak için kültür kurumlarının kritik bir rolü olduğuna değindi.

Salt’ta düzenlenen iklim odaklı programların, kurumun ilgi alanları ile önceliklendirdiği konuları yansıttığını ifade etti.





"Bu son şansımız mı?" 29 Şubat - 24 Mart tarihlerinde Açık Sinema’da gerçekleştirilecek ücretsiz gösterimlerin ardından tüm filmler saltonline.org üzerinden çevrimiçi olarak da izlenebilecek. Yalnızca Türkiye’den erişime açık olan filmler, orijinal dilinde Türkçe altyazılı olarak gösterilecek.