“Tat ve Sanat” sergisi, Türk ressamların 60’a yakın iştah açıcı eserini Antalya’da bir araya getiriyor.

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Aslında mağara resimlerinde gördüğümüz hayvanlar insanoğlu için lezzetli birer yiyecekti! Yani insanoğlunun yiyip içtiklerini resmetmesi, kadim bir maziye dayanıyor. Gıdaları resmetme refleksi tarih boyunca farklı şekillerde devam ediyor; Türk ressamlar da kendi meşreplerince bu tarz eserler üretiyorlar... Bahçe manzaralarından meyveli natürmortlara, pazar yerlerinden sokak satıcılarına, balıklardan mutfak hazırlıklarına uzanan Türk resminin “lezzetli resimleri” ise Antalya’da sergileniyor. Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan derlenen “Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler” sergisi İstanbul ve Ankara’nın ardından ATSO Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfı bünyesindeki Antalya Kültür Sanat’ta görülebiliyor. Sergide Selahattin Teoman, İbrahim Çallı, Saime Belir, Vecih Bereketoğlu, Nuri İyem ve Şeref Akdik gibi meşhur isimlerin 60’a yakın eseri edebî alıntılarla birlikte teşhir ediliyor.

GÖRSEL ŞÖLEN

İş Sanat tarafından hazırlanan serginin küratörlüğünü Prof. Dr. Gül İrepoğlu üstleniyor. Prof. İrepoğlu yemek kültürünün sanat yoluyla görselliğe taşınmasının hep gündemde olan bir eğilim olduğunu hatırlatarak “İlhamlarını verimli topraktan ve denizden; meyvelerden, sebzelerden, balıklardan, onlardan oluşan gıdalardan ve sofralardan alan sanatın açılımları, tat alma duyumuzu harekete geçirmekle yetinmeyip görme duyumuzu besleyen, aynı zamanda bilincimizi doyuran bir şölendir. Bu konulardaki resimler iştah açıcı görünümlerin yanı sıra kâh keyifli, kâh düşündürücü veya anıları tetikleyici çağrışımlarla öyküler anlatır. Ressamların örneğin meyvelerin dokusuna, o çok benzersiz yapıya yaklaşımı özeldir. Taklit edilmesi güç renklerin orijinal yorumlarla tuvale taşınışındaki ustalığa, yer yer edebiyatın eşlik etmesi de hayalleri zenginleştirecektir” diyor.

İştah kabartan resimler! İş Sanat’ın "Tat ve Sanat" sergisi Antalya’da

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen ise koleksiyonlarındaki eserlerin farklı şehirlerde, farklı kurgularla sanatseverlerle buluşmasından büyük mutluluk duyduklarını belirtiyor. Sergi, 10 Ocak’a kadar, pazartesi hariç her gün Antalya Kültür Sanat’ın üçüncü ve dördüncü katlarında görülebilecek.

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