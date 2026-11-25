Kuruluşunun 25. yılını kutlayan İstanbul Ticaret Üniversitesi, kitap yayıncılığı faaliyetlerine yeniden başladı. Eminönü yerleşkesinde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan üniversite yönetimi, "Tefekkür, Teknoloji ve Ticaret" ekseninde şekillenen yeni yayın vizyonunu ve uluslararası telif hedeflerini kamuoyuyla paylaştı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İstanbul Ticaret Üniversitesi, akademik birikimini geniş kitlelerle buluşturmak ve Türkiye'den dünyaya fikir ihraç etmek amacıyla yayın dünyasına güçlü bir dönüş yaptı. Üniversitenin Eminönü yerleşkesinde gerçekleştirilen lansman toplantısına Mütevelli Heyet Başkanı Dr. İsrafil Kuralay, Rektör Prof. Dr. Necip Şimşek, İstanbul Ticaret Yayınları Müdürü Halil İbrahim Binici ile yeni dönemin ilk eserlerinden Ticaret, Teknoloji ve Tefekkür Ekosistemi kitabının editörlüğünü üstlenen eski bakanlar Prof. Dr. Nazım Ekren ve Prof. Dr. Mustafa Sait Yazıcıoğlu katıldı.

KURALAY: DÜNYAYA TELİF SATACAĞIZ

Toplantıda konuşan İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. İsrafil Kuralay, üniversitenin 25 yıllık eğitim geçmişinin arkasında İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 142 yıllık köklü birikiminin yer aldığını vurguladı. Bilgi üretmenin üniversitelerin temel görevlerinden biri olduğunu belirten Kuralay, yeni yayın döneminin yol haritasını şu sözlerle özetledi:

"Uzun yıllar sürdürdüğümüz ancak bir süre ara verdiğimiz kitap yayıncılığına yeniden başlıyoruz. Yeni yayın dönemimizi '3T' (Tefekkür, Teknoloji ve Ticaret) kavramıyla kurguladık. Tarih, kültür ve medeniyetimizi esas alarak yayın yapacağız. Teknolojinin sunduğu fırsatlar kadar barındırdığı tehditleri de anlatmak istiyoruz. Gerçek yazarların ve fikir adamlarının düşüncelerini yaymayı, dünyaya telif satmayı hedefliyoruz."

7 AKADEMİK DERGİ

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necip Şimşek ise akademik üretimi toplumla buluşturmayı amaçladıklarını ifade etti. Üniversite bünyesinde 7 akademik derginin yayınlandığını ve bu yıl 176 orijinal makaleye imza attıklarını aktaran Prof. Dr. Şimşek, alan ağırlıklı atıf etkisinde vakıf üniversiteleri arasında 4. sırada yer aldıklarının altını çizdi. Ekonomi ve ticaret alanında uluslararası arenada ses getiren eserleri Türkçeye kazandıracaklarını belirten Şimşek, yayıncılık vizyonlarında 1908 yılında kurulan ve ABD'nin en köklü akademik yayınevlerinden biri olan Yale Üniversitesi Yayınları'nın (Yale University Press) misyonunu örnek aldıklarını kaydetti.

2027 HEDEFİ 24 KİTAP

Halil İbrahim Binici, dünyada tartışılan güncel meseleleri "nokta atışı" eserlerle Türkiye gündemine taşımayı ve Türkiye'den dünyaya fikir ihraç etmeyi hedeflediklerini söyledi. Binici, 2027 yılında her ay en az bir veya iki kitap yayımlayarak yıl sonuna kadar toplam eser sayısını 24'e çıkarmayı planladıklarını açıkladı.

İstanbul Ticaret, Türkiyenin Yalesi olacak

İŞTE YENİ KİTAPLAR

Tanıtım toplantısında, eski bakanlar Nazım Ekren ve Mustafa Sait Yazıcıoğlu'nun editörlüğünü yaptığı Ticaret, Teknoloji ve Tefekkür Ekosistemi kitabının yanı sıra yeni yayın döneminde okurla buluşan diğer eserler de tanıtıldı.

Listede şu kitaplar yer alıyor:

Eser Adı Yazar / Çevirmen / Editör Hint Okyanusunda Güç Mücadelesi Darshana M. Baruah Asya Sularında Eric Tagliacozzo Arktik Stratejik Üçgeni Bumin Kağan Oğuz Altın Orta Burak Yaprak, Sertaç Ercan Güç Geçişleri Çev. Kamala Ayvaz Valiyeva Yükseköğretimde Bilgi Sorunu: Eleştiri ve Teklifler Ed. Vatan Karakaya

9 CİLTLİK DEV ESER YOLDA

Öte yandan üniversite, kültür tarihine ışık tutacak önemli bir eseri de yayına hazırlıyor. Ekrem Hakkı Ayverdi ile Mimar İbrahim Aydın Yüksel'in kaleme aldığı, erken Osmanlı döneminden Yavuz Sultan Selim Han dönemine kadar inşa edilen yapıların mimari özelliklerini inceleyen 9 ciltlik Osmanlı Mimarisi külliyatının da çok yakında raflardaki yerini alacağı duyuruldu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala