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Kültür - Sanat

Jean Echenoz, İstanbul’da okurlarıyla bir araya geldi

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Jean Echenoz, İstanbul’da okurlarıyla bir araya geldi
Başlık ResmiJean Echenoz, İstanbul’da okurlarıyla bir araya geldi

Prix Goncourt ödüllü Fransız yazar Jean Echenoz, İstanbul’da okurlarıyla buluştu. “Biçimlerin İzinde” söyleşisinde yazarlık serüvenini, sinemaya duyduğu tutkuyu ve roman ile biyografi arasındaki sınırları ele alan Echenoz, edebiyatta anlam, ses ve ritim uyumunun önemini vurguladı.

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|
Murat Öztekin
MURAT ÖZTEKİN

Çağdaş Fransız edebiyatının önde gelen isimlerinden Prix Goncourt ödüllü romancı Jean Echenoz, Ketebe Yayınları’nın ev sahipliğinde düzenlenen “Biçimlerin İzinde” başlıklı söyleşide İstanbullu okurlarla bir araya geldi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nde gerçekleştirilen programa, edebiyat dünyasından isimler ve çok sayıda kitapsever katıldı.

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Söyleşide, roman ile biyografi arasındaki sınırları kendine has üslubuyla esneten Echenoz’un düşünce dünyası, çocukluk yılları, okuma-yazma serüveni ve sinemaya duyduğu tutku ele alındı.

Yazma eyleminin sağladığı kişisel özgürlük alanına ve alışılmışın dışındaki kurgu arayışlarına değinen Echenoz, metinlerinde anlam, ses ve ritim uyumunun önemine dikkat çekti. Edebî üretiminde biçimsel denemeleri karikatürleştirmeden işlemenin altını çizen usta yazar, her yeni çalışmasına bir öncekinin zıddı bir refleksle başladığını ifade etti.

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