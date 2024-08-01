Kariye Camii'nde ücretli dönem başlıyor! Bilet fiyatı belli oldu

Kariye Camii artık cuma günleri sadece ibadete açık olacak. Tarihî mabede diğer günlerde yapılacak turistik maksatlı ziyaretler içinse 20 avro (yaklaşık 718 TL) bilet ücreti ödenmesi gerekecek.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Kariye Camii’ne yapılacak turistik ziyaretler artık Ayasofya’daki gibi ücretli oluyor... Uzun yıllar müze olarak kullanıldıktan sonra 6 Mayıs’ta bir kısmı tekrar ibadete açılan Kariye Camii’nde 19 Ağustos itibarıyla ziyaretçi yönetim planına geçiliyor.

“İbadet” ve “ziyaret” yerlerinin daha evvel ayrıldığı mabet, cuma günlerinde sadece ibadet için yerli ve yabancı ziyaretçilere açık olacak.

Tarihî cami, cuma dışındaki günlerde ise hem ziyaret hem de ibadet maksatlı ziyaret edilebilecek. Ancak söz konusu altı günde Kariye’ye yapılacak turistik ziyaretler için kişi başı 20 avro (yaklaşık 718 TL) bilet ücreti ödenmesi gerekecek.

İBADET MUAMMASI

Cuma günleri dışında Kariye’de ibadet etmek isteyen Türkiye vatandaşları ile yabancı ülkede yaşayan Müslümanların bilet ücreti ödeyip ödemeyecekleri ve camiye ne zaman girebilecekleri ise şimdilik bir muamma. Konu hakkında ulaştığımız Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, bu hususta henüz net bir karar alınmadığı bilgisini verdi.

UNESCO TAVSİYESİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada Kariye Camii’nin bilet gelirinin tamamının Vakıflar Genel Müdürlüğüne aktarılacağı ifade ediliyor. Kararın ziyaretçi yoğunluğuyla fresklerin zarar görmemesi gerekçesiyle UNESCO tavsiyesiyle alındığı savunuluyor.

79 SENE İBADETE KAPALI KALMIŞTI

Tarihi 1.500 sene önceye uzanan Kariye, 1453’teki İstanbul’un fethinden sonra cemaatsiz ve atıl hâlde kalınca Müslümanlarca tadil edilip camiye dönüştürülmüştü. Kariye Camii, 29 Ağustos 1945 tarihinde ise “anıt” ilan edilmiş ve 79 sene boyunca ibadete kapalı kalmıştı. 2020’de Diyanet’e devredilen mabet, yapılan restorasyon çalışmalarından sonra geçtiğimiz mayıs ayında freskleriyle beraber “cami” sıfatıyla kapılarını açmıştı.