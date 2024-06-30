Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Topkapı Sarayı'nda bir ilk! Gece ziyaretleri başladı, bilet fiyatı belli oldu

Topkapı Sarayı'nda bir ilk! Gece ziyaretleri başladı, bilet fiyatı belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

Topkapı Sarayı, tarihinde ilk kez gece saatlerinde kapılarını ziyarete açtı. Duyanlar bölgeye akın ederken, yapılan açıklamaya göre müze her cumartesi saat 21.00-23.00 arasında gezilebilecek. Bilet fiyatlarının ise 1000 TL olduğu belirtildi.

Milli Saraylar Başkanlığına bağlı olan Topkapı Sarayı, müze olarak faaliyet göstermeye başladığı 1924 yılından bu yana bir ilki yaşıyor. Müze, ilk kez gece saatlerinde ziyarete açıldı.

Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, yaz döneminde cumartesi akşamları Topkapı Sarayı'nın gece ziyaretçilerine açık olacağını belirtti. Kocaman, "Gerek açık gerek kapalı alanları ziyaretçilerimizin gezmesini sağlamak amacıyla bir proje hazırladık. Topkapı Sarayı tarihinde ilk defa böyle bir proje gerçekleştiriyor" dedi.

CUMARTESİ GECELERİ ZİYARET EDİLEBİLECEK

Sarayın her cumartesi saat 21.00-23.00 arasında gezilebileceğini söyleyen Kocaman, iki saatlik süreçte sarayın tüm bölümlerinin açık tutulacağını söyledi.

Güvenlik nedeniyle belirli bölümlerde elektrik olmadığına dikkat çeken İlhan Kocaman, şunları kaydetti:

"Bizim hedefimiz özellikle grup halinde gezdirebilmek. Elektriksiz bölümlerde gezilerin bireysel anlamda zor olacağını düşündüğümüz için Babüsselam Kapısı'nda grup oluşturup gezdireceğiz. Tur şirketleri, rehberiyle birlikte gelen ekipleri kendileri gezdirirken, bireysel olarak gelenlerden grup oluşturup, kendi personelimizin öncülüğünde gezilerini sağlayacağız.

Fatih Köşkü, Mukaddes Emanetler olsun, aslında burada gece de hayat devam ediyor. Çünkü Mukaddes Emanetler'de, Yavuz Sultan Selim'den günümüze kadar 24 saat Kur'an-ı Kerim okunması devam ediyor. Bunu gece ziyaretçilerimiz görecek."

Topkapı Sarayı'nda bir ilk! Gece ziyaretleri başladı, bilet fiyatı belli oldu - 1. Resim

HAREM-İ HÜMAYUN'UN BİRÇOK BÖLÜMÜ GEZİLEBİLECEK

Tarih meraklılarını geçmişte yolculuğa çıkaracak gece turlarının başlangıç ve bitiş noktası, Bab-ı Hümayun olacak. Gezi kapsamında ikinci avluda yer alan Divan-ı Hümayun, Kubbealtı ve Saray Saatleri Galerisi görülebilecek.

Harem bölümünde de Karaağalar Mescidi, Karaağalar Taşlığı, Cariyeler Koridoru, Valide Sultan Dairesi, Hünkar Hamamı, III. Murat Has Odası, Gözdeler Dairesi ve Mabeyn Taşlığı, Altın Yol ile yeni sergi düzeniyle yakın zamanda ziyarete açılan Kuşhane Mutfağı gezilebilecek.

Gece ziyaretleri kapsamında Topkapı Sarayı'nın üçüncü avlusunda yer alan Arz Odası, Mukaddes Emanetler Dairesi ve Fatih Köşkü ile Hazine Sergisi, yeniden keşfedilebilecek.

Sarayın dünyaca ünlü Hazine Sergisi içerisinde yer alan Kaşıkçı Elması, Topkapı Hançeri ve Altın Taht gibi şaheserler de ziyaretçilere açık olacak.

Topkapı Sarayı'nda bir ilk! Gece ziyaretleri başladı, bilet fiyatı belli oldu - 2. Resim

BİLET FİYATLARI GECE ZİYARETİNDE 1000 TL

Saraya gece ziyaretleri gruplar halinde gerçekleştirilecek. İlk grup saat 21.00'de, ikinci grup ise 22.00'de kabul edilecek. Grupların 300 kişiyi geçmemesine dikkat edilecek.

Geziye özel biletler gişeden temin edilebilecek. Bilet ücretlerinin ise gece ziyaretlerinde bin TL olduğu öğrenildi.

Topkapı Sarayı'nda bir ilk! Gece ziyaretleri başladı, bilet fiyatı belli oldu - 3. Resim

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Anadolu Ajansı
Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan feci bir kaza geçirdi! Hastaneye kaldırılan Yıldızhan'ın son durumu belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çocuk filmleri festivalde! Van'da gösterim - Kültür - SanatÇocuk filmleri festivalde! Van'da gösterimSanata bi yer... “Göz Teması“ kapılarını açtı - Kültür - SanatSanata bi yer... “Göz Teması“ kapılarını açtıEn kıymetli Harry Potter eseri! ̇İlk çizim 1,9 milyon dolara satıldı - Kültür - SanatEn kıymetli Harry Potter eseriFi̇li̇sti̇nli̇ Yönetmen Almughanni: Bizler sayı değil birer insanız - Kültür - SanatFi̇li̇sti̇nli̇ Yönetmen Almughanni: Bizler sayı değil birer insanızEşi̇, Cüneyt Arkın'ı anlattı: Nereye baksam onu görüyorum - Kültür - SanatEşi̇, Cüneyt Arkın'ı anlattı: Nereye baksam onu görüyorumSinemada bu hafta | Sessiz sessiz… Dehşetli̇ serinin son halkasına hüzün hâkim - Kültür - SanatDehşetli̇ serinin son halkasına hüzün hâkim
Sonraki Haber Yükleniyor...