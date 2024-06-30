Topkapı Sarayı'nda bir ilk! Gece ziyaretleri başladı, bilet fiyatı belli oldu

Topkapı Sarayı, tarihinde ilk kez gece saatlerinde kapılarını ziyarete açtı. Duyanlar bölgeye akın ederken, yapılan açıklamaya göre müze her cumartesi saat 21.00-23.00 arasında gezilebilecek. Bilet fiyatlarının ise 1000 TL olduğu belirtildi.

Milli Saraylar Başkanlığına bağlı olan Topkapı Sarayı, müze olarak faaliyet göstermeye başladığı 1924 yılından bu yana bir ilki yaşıyor. Müze, ilk kez gece saatlerinde ziyarete açıldı.

Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, yaz döneminde cumartesi akşamları Topkapı Sarayı'nın gece ziyaretçilerine açık olacağını belirtti. Kocaman, "Gerek açık gerek kapalı alanları ziyaretçilerimizin gezmesini sağlamak amacıyla bir proje hazırladık. Topkapı Sarayı tarihinde ilk defa böyle bir proje gerçekleştiriyor" dedi.

CUMARTESİ GECELERİ ZİYARET EDİLEBİLECEK

Sarayın her cumartesi saat 21.00-23.00 arasında gezilebileceğini söyleyen Kocaman, iki saatlik süreçte sarayın tüm bölümlerinin açık tutulacağını söyledi.

Güvenlik nedeniyle belirli bölümlerde elektrik olmadığına dikkat çeken İlhan Kocaman, şunları kaydetti:

"Bizim hedefimiz özellikle grup halinde gezdirebilmek. Elektriksiz bölümlerde gezilerin bireysel anlamda zor olacağını düşündüğümüz için Babüsselam Kapısı'nda grup oluşturup gezdireceğiz. Tur şirketleri, rehberiyle birlikte gelen ekipleri kendileri gezdirirken, bireysel olarak gelenlerden grup oluşturup, kendi personelimizin öncülüğünde gezilerini sağlayacağız.

Fatih Köşkü, Mukaddes Emanetler olsun, aslında burada gece de hayat devam ediyor. Çünkü Mukaddes Emanetler'de, Yavuz Sultan Selim'den günümüze kadar 24 saat Kur'an-ı Kerim okunması devam ediyor. Bunu gece ziyaretçilerimiz görecek."

HAREM-İ HÜMAYUN'UN BİRÇOK BÖLÜMÜ GEZİLEBİLECEK

Tarih meraklılarını geçmişte yolculuğa çıkaracak gece turlarının başlangıç ve bitiş noktası, Bab-ı Hümayun olacak. Gezi kapsamında ikinci avluda yer alan Divan-ı Hümayun, Kubbealtı ve Saray Saatleri Galerisi görülebilecek.

Harem bölümünde de Karaağalar Mescidi, Karaağalar Taşlığı, Cariyeler Koridoru, Valide Sultan Dairesi, Hünkar Hamamı, III. Murat Has Odası, Gözdeler Dairesi ve Mabeyn Taşlığı, Altın Yol ile yeni sergi düzeniyle yakın zamanda ziyarete açılan Kuşhane Mutfağı gezilebilecek.

Gece ziyaretleri kapsamında Topkapı Sarayı'nın üçüncü avlusunda yer alan Arz Odası, Mukaddes Emanetler Dairesi ve Fatih Köşkü ile Hazine Sergisi, yeniden keşfedilebilecek.

Sarayın dünyaca ünlü Hazine Sergisi içerisinde yer alan Kaşıkçı Elması, Topkapı Hançeri ve Altın Taht gibi şaheserler de ziyaretçilere açık olacak.

BİLET FİYATLARI GECE ZİYARETİNDE 1000 TL

Saraya gece ziyaretleri gruplar halinde gerçekleştirilecek. İlk grup saat 21.00'de, ikinci grup ise 22.00'de kabul edilecek. Grupların 300 kişiyi geçmemesine dikkat edilecek.

Geziye özel biletler gişeden temin edilebilecek. Bilet ücretlerinin ise gece ziyaretlerinde bin TL olduğu öğrenildi.