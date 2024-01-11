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    Lucasfilm açıkladı; The Mandalorian film oluyor, Ahsoka yeni sezona hazırlanıyor!

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Çok sevilen The Mandalorian dizisi beyazperdeye aktarılıyor. Star Wars severleri heyecanlandıran yeni film projesini yönetmen Jon Favreau açıkladı: The Mandalorian ve Grogu geliyor.

    Lucasfilm açıkladı; The Mandalorian film oluyor, Ahsoka yeni sezona hazırlanıyor!
    Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Disney+'da yayınlanan "The Mandalorian" dizisi ile Yıldız Savaşları'nda yeni bir dönem başlamıştı. İron Man filmlerinden tanıdığımız Jon Favreau'nun ortaya çıkardığı bu yapım, bir sinema filmine dönüşüyor. Yapılan tanıtım duyurusunda Favreau'nun yönetmen koltuğunda oturacağı The Mandalorian and Grogu filmi ile beyazperdede Star Wars efsanesi devam edecek.

    Lucasfilm'in son filmi Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi ile gişe zirvesi olurken, The Mandolorian and Grogu filminin film evrenine neler katacağı şimdiden pek çok teorinin önünü açtı.  

    ASHOKA 2.SEZON ONAYLANDI

    Lucasfilm açıkladı; The Mandalorian film oluyor, Ahsoka yeni sezona hazırlanıyor!

    Ayrıca yapılan duyuruda Lucasfilm, "Star Wars: Ahsoka" dizisinin ikinci sezonunu Dave Filoni ile birlikte geliştirmekte olduğunu resmi olarak açıkladı. Haber "The Mandalorian and Grogu" nun tanıtım duyurusunun ardından geldi. Duyuruda resmi olarak şu ifadelere yer verildi: "The Mandalorian and Grogu, Sharmeen Obaid-Chinoy, James Mangold ve şu anda Ahsoka'nın 2. sezonunu geliştirmekte olan Dave Filoni'nin yönetteceği filmler de dahil olmak üzere Lucasfilm'in devam eden uzun metrajlı geliştirme listesine liderlik edecek."

     

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    SinemaStar WarsDizi
    Haberler > Kültür - Sanat > Lucasfilm açıkladı; The Mandalorian film oluyor, Ahsoka yeni sezona hazırlanıyor!
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