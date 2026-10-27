Malatya'da kitap şöleni devam ediyor

1 Kasım'a kadar sürecek 12. Malatya Kitap Fuarı, yüzlerce yazarı okurlarla buluşturuyor.

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Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 12. Malatya Kitap Fuarı, 1 Kasım'a kadar devam ediyor.

Malatya Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen faaliyette, 150 yayınevi stantlarda yerini aldı. 300 yazarın ise fuar boyunca kitapseverlerle buluşması bekleniyor.

Bu sene "Kitapla Güçlenen Şehir" temasıyla düzenlenen fuara gelen kitapseverler, stantlarda yer alan kitapları inceleyip alışveriş yapma imkânı buluyor.

DEPREMDEN SONRA KÜLTÜR HAYATI CANLANIYOR

Ziyaretçilerden Taha Yasin Ölmeztoprak, kitap fuarını sevdiğini ve ailesiyle geldiğini söyledi. Alışveriş yaptıklarını anlatan Ölmeztoprak, "Her yıl kitap fuarına geliyoruz. Bu yıl da oğlumla geldik. Malatya, depremden sonra ayağa kalkmaya çalışan bir şehir. Böyle etkinlikler, Malatya'nın kültür hayatına önemli katkılar sağlıyor. Biz de istifade etmeye çalışıyoruz" dedi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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