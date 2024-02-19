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    • Haberler > Kültür - Sanat > Mardin'in kültür tarihinde bir ilk! 1’inci Kitap Fuarı başladı!

    Mardin'in kültür tarihinde bir ilk! 1’inci Kitap Fuarı başladı!

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Kitap, Fuar, Mardin, Haber

    Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    125 yayınevi ve 65 yazarın katıldığı fuar 19-28 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek.

    Mardin Artuklu Fuar alanında şehir tarihinin ilk kitap fuarı bugün başladı.

    20 konferans ve söyleşi, 2 şiir, 1 müzikal oyun sahnede yer alacak ve imza programlarıyla yazarlar kitap severlerle buluşacak.

    Fuarda, 60 stant bulunacak ve binlerce kitabın satışı gerçekleşecek. Kitap Fuarı açılışında konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, şehirde öğrencilere ve gençlere hayırlı olmasını diledi.

    Mardin'in kültür tarihinde bir ilk! 1’inci Kitap Fuarı başladı!

    FUAR ALANININ İLK FAALİYETİ

    İlk kez düzenlenen kitap fuarı açılışını yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Vali Akkoyun şu cümlelerle açılışı yaptı:

    "Kıymetli yazarlarımıza, tüm kitapseverlere, Mezopotamya'nın kalbi hoşgörü ve medeniyetler şehri Mardin'e hoş geldiniz diyorum.

    İçinde bulunduğumuz 2 bin metrekarelik fuar alanını Mardin'e kazandırmaktan mutluluk duyuyorum.

    Fuar alanımız ilk olarak kitap fuarı olarak gerçekleşti. Bu çok önemli. Kitap okumanın önemine değiniyoruz.

    Kitap okumak hafızayı güçlendirir, kelime haznesini güçlendir kendini ifade etmeyi güçlendir, uyku ve yaşam kalitesini arttırır. Yayınevlerine teşekkür ederim.

    Yazarlarımıza da teşekkür ediyorum, 10 gün boyunca devam edecek olan fuarımızda söyleşi, panel ve imza günlerimiz olacak. Bunlar da şehrimizin kültür ve gelişimine katkı sağlar diye ümit ediyorum" 

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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