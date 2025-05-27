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Milyonların Kâbe heyecanı! Duvarına ulaşabilenler gözyaşları içerisinde dua ediyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Milyonların Kâbe heyecanı! Duvarına ulaşabilenler gözyaşları içerisinde dua ediyor
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kâbe-i muazzamaya yüz sürme imkânı bulanlar, sırada bekleyenleri düşünerek 2-3 dakikada ayrılırken tekrar kavuşmak arzusu ile yanıp tutuşuyorlar...

ABDÜLHAKİM ARVAS MEKKE - Hac farizasını yerine getirmek için dünyanın dört bir yanından mübarek topraklara gelen Müslümanlar, Kâbe ve çevresinde yoğunluk oluşturdu. Yıllarca hasretini çektikleri anı yaşayan yüz binlerce Müslüman, ihramlı olarak girdikleri Mekke-i mükerremede, hicri 1446 yılı haccının ilk olarak umre tavafını ve sayını yaptıktan sonra Beytullah’a yüz sürüyor. Kâbe’de cennetten bir parça olan Hacerü’l-esved taşına ulaşmak isteyenler, öncelikle Kâbe-i muazzamanın Rükn-i Yemani köşesinden sıraya giriyorlar. Uzun bir bekleyişin ardından tavafın başladığı köşe olarak da bilinen Hacerü’l-esved taşının bulunduğu yere gelenler, gümüş kap ile muhafaza edilen bu cennet taşına yüz sürüp bereketleniyorlar. Daha sonra ise Kâbe-i muazzamanın kapısının altında Mültezem ismi verilen duvara yüz sürenler, dualar ve gözyaşları ile Allah’a şükrediyorlar.

Bazı hacı adayları da Altınoluk ve Makamı İbrahim tarafından gelerek, hızlıca Beytullah’a ulaşabiliyorlar. Kâbe-i muazzamanın duvarına ulaştıklarında gözyaşları ile Allah’a niyaz eden Müslümanlar, dakikalarca yalvarışlarını sürdürüyorlar. Nasipliler, sırada bekleyen kardeşlerini de düşünerek 2-3 dakikalık ziyaretten sonra Beytullah’tan ayrılıyorlar. Kâbe-i muazzamaya yüz sürme imkânı bulanlar ise tekrar kavuşmak arzusu ile yanıp tutuşuyorlar. Sıkı hac vizesi kontrolü sebebiyle bu yıl geçmiş yıllara nazaran daha az yoğunluk yaşanıyor. Hacı adayları, Kâbe-i muazzamada bu sene inşaat faliyetlerinin bitmesi ile de daha rahat ibadet etme imkânı buluyorlar. İki milyonu aşkın hacı adayının Mekke-i mükerremeye hac vazifesi için gelmesi bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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