MİT'in gizli silahları bu sergide; "Temas İstanbul" AKM'de açıldı

19 Ocak 2024 17:19 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 17:25

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın 97’nci yılına özel “Temas İstanbul” sergisi İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde açıldı. Türk İstihbarat tarihinde farklı dönemlerine ait belgeler ve ekipmanların bulunduğu "Vatan", "Gelenek", "Gelecek" ve "Gurur" başlıklı dört farklı bölümden oluşan Temas İstanbul”un açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcıları Gökhan Yazgı ve Batuhan Mumcu ile vatandaşlar katıldı.

“MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATIMIZIN TARİHSEL SÜRECİ”

Serginin önemine dikkat çeken Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, “Temas Sergisi Milli İstihbarat Teşkilatımızın tarihsel süreci hem istihbarati hem operasyon ve teknoloji anlamındaki gelişim sürecini anlatan çok önemli bir sergi. Daha önce Ankara Cumhuriyet Müzesinde gerçekleştirdiğimiz serginin ikincisi.

Böyle bir sergiye Atatürk Kültür Merkezimizin de ev sahipliği yapması bizi ayrıca çok mutlu etti. Milli İstihbarat Teşkilatımız kurulduğu günden beri güçlü devletin en önemli birimi halindedir. Biz bu birimimizin ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti’nin halkımız tarafından artması için bu sergiyi beraber düzenledik. Üç hafta süresince açık kalacak, tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.

“MİT'İN GELDİĞİ NOKTAYI GÖRMEK”

Açılışta konuşan bir diğer Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ise, “Bugün burada Milli İstihbarat Teşkilatımız, eski adıyla Hilal-i Ahmer’in 97’nci yıl dönümünün, geçmişinin sergisini ziyaret ettik ve açılışını gerçekleştireceğiz. Burası istihbarat adına geçmişten günümüze hem kullanılan cihazlar ve ekip açısından, hem yazışmalar açısından güçlü bir tarihe sahip.

Önünde bulunduğumuz anıt aslında bu serginin en önemli eserlerinden bir tanesi. Burada vermiş olduğumuz şehitlerimizin figürüyle oluşan bir Ayyıldız söz konusu. Vatanımız uğruna bugüne kadar şehit olmuş tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine de baş sağlığı diliyorum. Tüm vatandaşlarımızı AKM’ye bekliyoruz. Milli İstihbarat Teşkilatımızı görmek, nereden nereye geldiğimizi anlamak açısından çok önemli bir sergi” ifadelerini kullandı.

SERGİ 11 ŞUBAT’A KADAR AÇIK KALACAK

İstihbarat anlamında bilgi ve görseli taşıyabilmekte kullanılan birçok ekipmanın bir araya getirildiği “Temas İstanbul” sergisinin, 19 Ocak - 11 Şubat tarihleri arasında ziyarete açık olacağı öğrenildi.