25 Aralık 2023 10:51 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 10:53

İhlas Holding Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Deliktaş'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferansta Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi kurucusu ve başkanı Halil Aksu yapay zekanın iş ve sosyal hayattaki yerine değindi. Yapay zeka geliştiren şirketlere yapılan yatırımların arttığına dikkat çeken Aksu, "OpenAl ChatGBT’yi geliştirerek kullanıma sundu. Microsoft OpenAl’a 10 milyar dolardan fazla yatırım yapıyor. Bu düzeyde 4-5 şirket var. Yapay zeka tüm sektörlerde kullanılıyor. Sağlıkta kullanımı insanların hayatını kurtarıyor. Sanayide verimliliği, üretkenliği, ürünlerin kalitesini artırıyor. Bu da ihracata katkı sağlıyor. Gelecekte de kullanım alanları artacaktır" dedi.

MESLEKLER DÖNÜŞÜYOR

Yapay zeka ile mesleklerin de dönüştüğünün altını çizen Aksu şöyle devam etti: "Otonom sistemlerin yaygınlaşması ile birçok iş yapılabilecektir. Gelecekte bazı meslekleri değiştirecek. İş hayatında programcılara, mühendislere daha fazla alan açılacaktır. Yapay zeka insanın yapabileceği birçok işi daha iyi yapacağı için bizde bu farklılıklardan faydalanacağız. Girişimcilere ve şirketlere bu alanda büyük fırsatlar var. Bazı iş kolları olmasa da yeni alanlar açılacaktır.’’

Aksu, yapay zekanın kötü amaçla kullanımının da mümkün olduğunu ancak bundan insanların sorumlu olduğunu söyledi.

Aksu, ‘‘Büyük devletlerin istihbarat birimleri yapay zeka ile elde edilen verileri kullanıyor. Yapay zeka; yanlış içerik, dezenformasyon konusunda da suçlanıyor. Kötü amaçlı kullanılan yapay zekanın da arkasında insanlar var. Sosyal medya platformlarında sahte içerikler çokça karşımıza çıkabiliyor. Bunların hepsine inanmamalıyız. Bazı ülkelerde seçimler dahi manipüle edilebiliyor. Sosyal medya çok önemli bir iletişim aracı haline geldi. Bu alanlarda daha bilinçli olmak gerekiyor. Bu suçlar da yapay zekanın arkasında olan insanlar tarafından yapılıyor. Örneğin; mutfakta kullandığımız bıçak da tehlikeli işlere de sebep olabiliyor. Yapay zekayı nasıl kullandığımız önemlidir’’ ifadelerini kullandı.

Cüneyt Deliktaş ise yaptığı konuşmada "Bilgi ve iletişim teknolojileri nasıl ki savunmadan sağlığa, finanstan medyaya, pazarlamadan inşaata kadar bütün sektörlerin altlığı olmuşsa; bilişime akıl giydiren yapay zeka teknolojisi de bütün bu teknolojilerin altlığı, bazası olacak. Çarpan etkisi yüksek olan yapay zekanın «dönüştürücü», «hızlandırıcı» ve «verimliliği artırıcı» özellikleriyle erişilen «otonomi» platosunda yerini alamayan şirketlerin ve hatta devletlerin varlıklarını devam ettirmeleri mümkün gözükmüyor’’ diye konuştu.