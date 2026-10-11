Özbekistan halk hareketi lideri, şair ve yazar Muhammed Salih’in hayatı kitap oldu. Yıllardır ülkesinden uzakta yaşayan Salih’in yaşadıklarını, fikirlerini ve mücadelesini konu alan “Erken Uyanan Adam” adlı kitabın tanıtımı, dün Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesinde gerçekleştirildi.

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İlim ve kültür dünyasından isimlerin katıldığı programın açılış konuşmasını TYB İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı yaptı. Daha sonra söz alan eserin yazarı Kerimberdi Töremurat “Bildiğiniz gibi Özbekistan bağımsızlığını kazandıktan sonra 26 yıl boyunca eski komünist İslam Kerimov tarafından yönetildi. Bu dönemde Sovyet yönetimine karşı millî özgürlük mücadelesi veren aydınlar hapse atıldı, sürgün edildi. Onları tanımak 26 sene boyunca yasaktı. Abartısız söyleyebiliriz ki insanların isimlerini söylemek bile suç sayılmaya başladı. Bu isimlerin en büyüğü ise Muhammed Salih’ti. Allah’a şükürler olsun ki şimdi değişimler yaşanmaya başladı. Başımıza gelen Şevket Mirzayev bazı özgürlükler tanımaya başladı. Bu kitabımız da bu özgürlük ortamının bir mirasıdır” diye konuştu.

Töremurat hem Türkçe hem de Özbekçe yayımlanan eserin, Özbekistan’da da çok beğenildiğini sözlerine ilave etti.

Muhammed Salih'e vefa: Özbekistanlı liderin hayatı kitap oldu

YAZARA TEŞEKKÜR ETTİ

Programda daha sonra hayatı kitaba dönüştürülen Muhammed Salih konuştu. Hakkında kaleme alınan eseri çok beğendiğini kaydeden Salih “Okuyunca göreceksiniz ki belgelere dayalı bir kitap oldu. Töremurat kardeşimize çok teşekkür ediyorum; bu eseri yazmak için gerçekten çok araştırma yapmış. Bu eser, sadece şahsımın biyografisi değil, bir ülkenin de ‘biyografisidir’. Yani bizim yaşadığımız zorlu 20. asrın kısa tarihi de denilebilir. Biz bir figür olarak iştirak ediyoruz ama zamanın ruhu hissediliyor. Özbekistan’ın gerçek tarihini yazmak için böyle kitaplara da ihtiyaç olacak” ifadelerini kullandı.

Muhammed Salih'e vefa: Özbekistanlı liderin hayatı kitap oldu

Daha sonra Salih, meşhur şiirlerinden bir tanesini Türkiye Türkçesiyle okudu. Programda söz alan İsmail Cengiz, Mehmet Tütüncü, İbrahim Karagül ve Gazi Altun gibi isimler de Muhammed Salih’i anlattı. Lansman, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: HABER MERKEZİ

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