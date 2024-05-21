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Ödüllü su altı fotoğrafçısı Alex Dawson'dan Çanakkale çağrısı: "Suyun altında bir hazine yatıyor. Buraya gelin!"

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dünyanın en önemli su altı fotoğrafçılarından Alex Dawson, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma gemi batıklarının yer aldığı Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda dalış yaptı. Ünlü fotoğrafçı, "Bölgedeki teknik dalış potansiyelini tüm dünyaya anlatacağım. Su altında görülebilecek çok batık var. Lütfen bu bölgenin tanıtımı için buraya gelin" diyerek çağrıda bulundu.

Balina avının ardından yaşananları incelediği çalışmasıyla serbest dalgıçlık alanında 2024 yılının sualtı fotoğrafçısı seçilen Dawson, mağara dalıcısı eşi Ashley Peterson'la Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının davetlisi olarak geldikleri Gelibolu Yarımadası'nda 40 metre derinlikteki Franco ve 23 metredeki HMS Majestic batıklarına dalış gerçekleştirdi.

İsveçli su altı fotoğrafçısı Alex Dawson, gazetecilere, Gelibolu'da olmaktan ve tarihi alanı görmekten çok mutlu olduğunu söyledi.

"BÖLGENİN TANITIMI İÇİN BURAYA GELİN"

Dünyada çok az yerde Gelibolu'da olduğu gibi tarihi alana dalış yapılabildiğini dile getiren Dawson, çok sığdan çok derine kadar birçok tarihi batığın bulunduğunu anlattı.

Ödüllü su altı fotoğrafçısı Alex Dawson'dan Çanakkale çağrısı:

Dawson, dünyanın birçok yerinden dalgıçların gelip Gelibolu'nun derinliklerindeki güzellikleri ve tarihi görebileceğini kaydederek, "Bu bölgede önümüzdeki günlerde daha birçoğuna dalış yapacağız fakat bu yeterli gelmeyecek, bundan sonra da tekrar geleceğime eminim. Dalış sırasında yaptığım çekimleri sosyal medya hesaplarımda ve birçok teknik dalgıcın olduğu gruplarda paylaşacağım. Bölgedeki teknik dalış potansiyelinin tüm dünyaya anlatacağım. Su altında görülebilecek çok batık var. Lütfen bu bölgenin tanıtımı için buraya gelin." diye konuştu.

Mağara dalıcısı ve su altı fotoğrafçısı Ashley Peterson da uzun süredir mağara ve batıklara dalış yaptığını bildirdi.

Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nın özel bir bölge olduğunu vurgulayan Peterson, "Osmanlı İmparatorluğu zamanına, Birinci Dünya Savaşı'na dayanan batıklar var. Burası gerçekten duygu içeren bir yer. Sadece Dünya Savaşı batıkları yok, aynı zamanda daldığımız ticari batıklar da var; üzerinde mercanların geliştiği ve büyüdüğü. Gerçekten burada olmak çok keyifli." değerlendirmesinde bulundu.

"SUYUN ALTINDA BİR HAZİNE, BİR TARİH YATIYOR"

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda su altı fotoğrafçılığında dünyaca ünlü Dawson ve eşini ağırladıklarını belirtti.

Bu parkın dünyanın en önemli dalış merkezlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğine dikkati çeken Kaşdemir, şunları kaydetti:

"Dünyada 'dalış' denildiği zaman akla gelen çok önemli insanları, yetkin insanları, bu konudaki en iyi insanları Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda Çanakkale'de ağırlamak istiyoruz. Gerçekten biz bu projeye çok inandık. Çünkü Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda, suyun altında bir hazine, bir tarih yatıyor, dünyada eşi benzeri olmayan güzellikler yatıyor. 21 farklı dalış noktasıyla dünyada bu kadar zengin dalış noktası olan ve kolay ulaşılabilen başka bir yer de yok. 'Dalış' denildiği zaman, 'su altı' denildiği zaman akla artık Çanakkale gelecek. Çanakkale'de dalış yapmak sadece suya dalmak değil aynı zamanda bir zaman tünelinde, tarihin içinde yolculuk yapmak demektir. Başka su altı parklarında olmayan, suyun altında olmayan güzellikler, doğal güzellikler, bozulmamış su altı varlığı, zenginliğiyle beraber tarihsel kalıntılarla Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı şu anda hak ettiği seviyeye gelmeye devam ediyor."

Kaşdemir, Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı olarak da dünyada su altı camiasında söz sahibi olan, dalışta en iyi olanları Çanakkale'de Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda ağırlamaya devam edeceklerini söyledi.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Anadolu Ajansı
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