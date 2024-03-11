Oscar'a Filistin damgası! Ünlü oyunculardan İsrail'e tepki: Çocukları öldürmeyi bırakın

96'ncı Oscar ödül törenine Filistin'deki savaş damga vurdu. Dünyaca ünlü oyuncular 7 Ekim'den bu yana işgal altında olan Gazze halkını unutmadı. İsrail'e tepki gösteren oyuncular, ateşkes çağrısını yinelerken 'Çocukları öldürmeyi bırakın' dedi. Sanatçıların çoğu kırmızı halıya yakalarına Filistin bayrağı takarak çıktı.

Hamas'ın saldırılarını bahane eden İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne bomba yağdırdı. İşgal güçlerinin hedefinde ise siviller yer aldı. Saldırılarda çoğu kadın ve çocuklardan oluşan binlerce sivil hayatını kaybetti. Dünyaca ünlü isimler ise 96'ncı Oscar ödül töreninde Filistin halkına destek çağrısı yaptı.

FİLMLERİ 5 DALDA ADAY

Bu yıl en iyi film en iyi yönetmen, en iyi kadın oyuncu, en iyi özgün senaryo ve en iyi kurgu dallarında Oscar adayı olan filmin iki oyuncusu Milo Machado-Graner ve Swann Arlaud, kırmızı halıya yakalarına Filistin bayrağı takarak çıktı. Beş dalda Oscar adayı olan Anatomy of a Fall filminin iki oyuncusu yakalarına Filistin bayrağı takarak törene katıldı.

"ÇOCUKLARI ÖLDÜRMEYİ BIRAKIN"

Mısır kökenli oyunçu Ramy Youssef, yakasında Gazze'de ateşkes talep eden rozet taşıyanlardan biriydi. Bu yıl "Poor Thing" filmindeki performansıyla göz dolduran Youssef, Oscar ödül töreni öncesinde, kırmızı halıdan geçen ünlülerle röportajlar yapan Variety dergisine konuştu. Youssef, "Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulunuyoruz. Filistin halkı için barış ve kalıcı adalet için çağrıda bulunuyoruz. Bu aslında evrensel bir mesaj: Çocukları öldürmeyi bırakın. Bu savaşın bir parçası olmayalım." dedi.

Aralarında birçok ünlü Hollywood oyuncusunun da olduğu bir platformla Gazze'de ateşkes için çağrı yaptıklarını kaydeden Youssef, ateşkes için ümitli olduğunu da söyledi.

ABD yönetiminin de bu konuda ateşkese yavaş yavaş yaklaştığını ifade eden oyuncu, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ateşkes çağrısına atıf yaparak "Bunun zamanı neden şimdi olmasın?" şeklinde konuştu.

Mahershala Ali de Gazze'deki katliama tepki gösteren oyunculardan biri oldu.

Youssef birçok oyuncunun bu gece yakalarında kırmızı bir broş ile Gazze'de ateşkes için sembolik bir çağrı yaptığını da sözlerine ekledi.

Billie Eilish de aynı rozeti taktı.

ROZETLER ATEŞKESİ SİMGELEDİ

Bu arada Oscar ödül töreni öncesi kırmızı halıda boy gösteren oyuncuların yakalarına taktıkları rozet merak konusu olmuştu. Gazze'de bir an önce ateşkes yapılması isteğini simgelediği ortaya çıktı.

-ÖDÜLÜNÜ ALDI İSRAİL'E TEPKİ GÖSTERDİ

"Yabancı Dilde En İyi Film" dalında Holokost'u anlatan "Zone of Interest" filmiyle ödül kazanan Jonathan Glazer, ödülünü kabul ederken yaptığı konuşmada Gazze'deki işgale tepki gösterdi.

Glazer, yaptığı konuşmada, "Şu an burada (Gazze'deki) bir işgal ile gasbedilen Holokost'u ve Yahudiliklerini reddeden kişiler olarak karşınızda duruyoruz. Bu işgal pek çok masum insan için çatışma getirdi, ister İsrail'deki 7 Ekim kurbanları olsun, isterse halen Gazze'de devam eden saldırılar olsun, hepsi bu insanlıktan çıkarma eylemlerinin kurbanları." şeklinde konuştu.