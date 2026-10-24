9 yıl önce Ronaldo ile birlikte oynadığı reklam filmiyle hafızalara kazınan Ümmiye Koçak, Mersin'de kurduğu tiyatro ekibiyle yeniden gündemde. Koçak, yaş ortalaması 40'ın üzerinde olan Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu ile sahnelediği "Anne Elimi Bırakma" oyunuyla uyuşturucu ve alkol bağımlılığına karşı mücadele ediyor.

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Sosyal medyanın Ümmiye teyzesi, Ümmiye Koçak yeni oyunuyla gündeme geldi.

Mersin'de Ümmiye Koçak'ın kurduğu Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğunca, uyuşturucu ve alkol bağımlılığından zarar gören bir ailenin hikayesinin anlatıldığı "Anne Elimi Bırakma" adlı oyun sahnelendi.

Oyun, Toroslar Belediyesi ve Toroslar Kent Konseyi işbirliğinde Yunus Emre Kültür Merkezi'nde "Bağımlılık Yalnızca Bir kişiyi Değil, Bütün Aileyi Yaralar" sloganıyla ilk kez sanatseverlerle buluştu.

Ronaldo reklamıyla tanınan Ümmiye Koçak ekibiyle bağımlılığa savaş açtı

Oyunda Ümmiye Koçak ile Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu oyuncuları uyuşturucu ve alkol bağımlılığının aileler üzerindeki yıkıcı etkilerini sahneye taşıdı.

"Anne Elimi Bırakma" adlı tiyatro oyunu, sanatseverlerden alkış aldı.

Yaklaşık 1 saat süren tiyatroyu, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız da izledi.

"'BU BANA GELMEZ' DENİLMEMELİ"

Ümmiye Koçak, son tiyatro oyununu sanatseverlerle buluşturmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Gözlemci ve duyarlı olmaya özen gösterdiğini dile getiren Koçak, uyuşturucu ve alkol bağımlılığıyla mücadelenin önemli olduğunu kaydetti.

Ronaldo reklamıyla tanınan Ümmiye Koçak ekibiyle bağımlılığa savaş açtı

"Anne Elimi Bırakma" oyununun hazırlıklarına yaklaşık 1 yıl önce başladığını aktaran Koçak, şöyle devam etti:

"Ben bir anneyim. Çevremde görüyorum ve çok canım acıyor. Uyuşturucu ve alkol bağımlılığıyla neler yapabilirim konusunu düşünürken, bu konuya dikkati çekmeye karar verdim. Başkasının canı acıyorsa benim de acıyor. Empati kuruyorum. 'Bu bana gelmez' denilmemeli, hepimiz bir şeyler yapmalı ve sorumlu hissetmeliyiz."

Koçak, tiyatro oyunlarını çok sayıda sanatseverle buluşturmak istediklerini vurguladı.

Ronaldo reklamıyla tanınan Ümmiye Koçak ekibiyle bağımlılığa savaş açtı

ÜMMİYE KOÇAK

2012'de seyirciyle buluşturduğu "Yün Bebek" filmiyle 2. New York Avrasya Film Festivali'nde "Sinemada En İyi Avrasyalı Kadın Sanatçı" ödülünü kazanan ve Toroslar ilçesi Arslanköy Mahallesi'nde kurduğu tiyatro grubuyla önemli çalışmalara imza atan 68 yaşındaki Ümmiye Koçak, bir reklam filminde Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ile kamera karşısına geçmişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ALİ TÜFEKÇİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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