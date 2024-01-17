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    "Safranbolu Safranı" Türkiye sınırlarını aştı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili alan ‘Safranbolu Safranı’ ile Türkiye'nin tescilli ürün sayısı 19 oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından duyurdu.

    &quot;Safranbolu Safranı&quot; Türkiye sınırlarını aştı
    Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    AB’nin coğrafi işaret listesinde Türkiye’den ilk Gaziantep Baklavası sırasıyla Aydın İnciri, Malatya Kayısısı, Aydın Kestanesi, Taşköprü Sarımsağı, Milas Zeytinyağı, Bayramiç Beyazı, Giresun Tombul Fındığı ve Antakya Künefesi... Türkiye'ye ait AB tescilli ürünlere bir yenisi daha eklendi.

    Hem fiyatı hem de kullanım alanının çok olması nedeniyle altın gibi değerli olan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu safranının Avrupa Birliği tarafından tescillendiği duyuruldu. Duyuruyu Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Böylece Türkiye'nin AB’den coğrafi işaret tescilli alan ürün sayısı 19'a yükseldi.

    Karabük'ün Safranbolu içesinde yetişen özel safranı, yurt dışındaki diğer safran türlerinden daha farklı özelliklere sahip. Gıda, tıp ve giyim sektörlerinde kullanılan safran soğanlarının dikimi ve miktarının artırılması için bölgede proje destekleri sunuluyor.  

    Kırmızı renkteki poleni en değerli kısmı olan soğanı, mor renkli çiçekleri ile sarı polenleri de satılarak üreticisine gelir kaynağı olan safranın dikimi İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından da özel alanlarda yapılıyor.

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    SafranboluKarabükSafranKültür Varlıkları
    Haberler > Kültür - Sanat > "Safranbolu Safranı" Türkiye sınırlarını aştı
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