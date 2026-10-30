Sakarya'da altyapı çalışması için yapılan kazı, beklenmedik bir tarihi keşfe sahne oldu. Toprağın altından çıkarılan, üzerinde antik yazılar ve dikkat çekici mimari işlemeler bulunan devasa taş blok, Akçakaya Mahallesi'nde merak uyandırdı. Taşın hangi dönemin izlerini taşıdığı ise uzmanların incelemesiyle ortaya çıkacak.

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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde sürdürülen altyapı çalışması, sıradan bir kazı olmaktan çıkarak geçmişe uzanan bir keşfe dönüştü.

Akçakaya Mahallesi yolu üzerinde çalışan ekipler, toprağı kaldırdıkları sırada üzerinde çok satırlı yazıtlar bulunan büyük bir taş blokla karşılaştı. Yol kenarında ortaya çıkan tarihi kalıntı, kısa sürede mahalle sakinlerinin de ilgisini çekti.

Sakarya'da yol çalışmasında ortaya çıktı: Üzerindeki antik yazılar dikkat çekti

TAŞIN ÜZERİNDEKİ GİZEMLİ HARFLER NE ANLATIYOR?

Taşın yüzeyinde dikkat çeken detaylar arasında, antik alfabe ile kazınmış "MNI... POY ZON K..." ve devamındaki satırlarda yer alan düzenli harf blokları ile kelime dizilimleri göze çarpıyor.

Sakarya'da yol çalışmasında ortaya çıktı: Üzerindeki antik yazılar dikkat çekti

Uzmanlar bu tür ibarelerin genellikle antik dönem anıt mezarları, onurlandırma kitabeleri veya adak yazıtlarında yer aldığını belirtiyor.

Sakarya'da yol çalışmasında ortaya çıktı: Üzerindeki antik yazılar dikkat çekti

Grekçe veya Latince harflerle yazılmış resmi, idari ya da anıt/mezar kültüne ait olduğu değerlendirilen taş bloğun hangi döneme ait olduğuna dair net bilgi, yapılacak epigrafik ve teknik incelemelerin ardından kesinlik kazanacak.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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