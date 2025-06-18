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Saklı Bahçenin Gizli Hazineleri: 3 bin 119 el yazması eser dijital ortamda!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Saklı Bahçenin Gizli Hazineleri: 3 bin 119 el yazması eser dijital ortamda!
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Osmanlının son devrinde “Müze-i Hümayun” adıyla kurulan İstanbul Arkeoloji Müzelerindeki yazma eserler, dijital dünyaya taşındı.

MURAT ÖZTEKİN - Müze koleksiyonunda yer alan 3.119 nadide yazma eser ve katalogları, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TÜYEK) tarafından tamamlanan proje ile internet üzerinden araştırmacılara sunuldu. Süleymaniye’de önceki gün yapılan tanıtım toplantısında müzenin el yazması eserleri hakkında “saklı bahçenin gizli hazineleri” tabirini kullanan TÜYEK Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz “Sultan II. Abdülhamid Han’ın yadigârı olan müzenin koleksiyonundaki 3 bin 119 el yazması esere artık dünyanın her köşesinden ulaşılabilecek. Uzmanlarımızın çok ciddi bir emeğiyle bunu başardık” diye konuştu. 

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesinin el yazması eserleri TÜYEK’in portali üzerinden erişime açılmıştı. Dijital eserlere “portal.yek.gov.tr” adresi üzerinden ulaşılabiliyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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