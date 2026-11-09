24 sanatçının tüketim toplumunun mutluluk pazarlamasını sorguladığı “Mutluluk Garanti!” adlı sergi Taksim Sanat’ta açıldı. Küratör Marcus Graf “Görsel kültüre, sosyal medyaya baktığımızda herkesin çok mutlu olduğunu zannediyoruz. Oysa çoğu sahte. Biz de bununla alay ediyoruz” diyor.

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Günümüz tüketim kültürü, modern insana daha çok tüketerek mutlu olacağını söylüyor. Bu şekilde sahte idealler satılıyor. Marcus Graf’ın küratörlüğünde “Mutluluk Garanti!” adlı sergide bir araya gelen 24 sanatçı ise tüketim kültürünün pazarladıklarını sorguluyor.

Kültür AŞ’nin kamusal sergi alanı Taksim Sanat’ta görülebilen sergide; resim, fotoğraf ve heykel gibi disiplinlerden 34 esere yer veriliyor. Eserler, ideal hayatların, kusursuz mekânların ve arzu edilen geleceklerin devamlı yeniden üretilen imgelerini mercek altına alıyor.

Sanatçılar tüketim toplumunu sorguluyor: Mutluluğa eleştiri!

Parlak yüzeylerin ve çekici imgelerin ardındaki mutluluk vaatlerini sorgulayan sergi, bu vaatlerin beraberinde getirdiği beklentilere ve vazgeçişlere dikkat çekiyor.

MUTLULUK NEREDE

Sergiye dair Türkiye gazetesinin sorularını cevaplayan küratör Graf, “Burada mutluluk kavramını sorguluyoruz. Mutluluk nedir? Mutluluk bir hayal mi? gibi sorular soruyoruz. Bu bağlamda 24 sanatçıyı bir araya getiriyoruz” diyor.

Sanatçılar tüketim toplumunu sorguluyor: Mutluluğa eleştiri!

AH YALAN DÜNYA…

Serginin özünü anlatan Graf “Tüketim toplumunda etrafımızdaki birçok kurum bize mutluluk garantisi veriyor. Ancak kapitalizm kesinlikle bize sahte bir mutluluk satıyor. Görsel kültüre, sosyal medyaya baktığımızda herkesin çok mutlu olduğunu zannediyoruz. Oysa çoğu sahte. Yalan dünya… Biz de bununla alay ediyoruz. Sergide insanlara bir yüzleşme alanı sunuyoruz” diye konuşuyor. Graf, kişinin mutlu olabilmesi için kendi iç huzurunu yakalaması gerektiğini, bunun da tüketimle alakasının olmadığını sözlerine ilave ediyor.

Sanatçılar tüketim toplumunu sorguluyor: Mutluluğa eleştiri!

Sergiyi Taksim Meydanı’ndaki metro istasyonu içerisinde bulunan galeride açmalarını değerlendiren Graf, “Her gün yüz binlerce kişinin geçtiği ve herkesin kolay görebileceği bir yerde sergi açmak, sanatın yaygınlaşması açısından önemli” ifadelerini kullanıyor.

“Mutluluk Garanti!” adlı sergi, 10 Ocak 2027 tarihine kadar Taksim Sanat’ta görülebilecek.

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