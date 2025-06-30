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Şehrin tarihi ondan soruluyor! Yarım asırdır eşya toplayan adamın evini görenler hayret ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Irak, Halepçe, Müze, Antikacı, Antika, Silah, Haber
Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yaklaşık yarım asırdır tarihi silah, hançer ve telefon olmak üzere birçok antika eşyayı toplayan Tahir Ali Abdurrahim bunları müze haline getirdiği evinde sergiliyor. Irak’ın Halepçe şehrinde yaşayan Abdurrahim'in müze evi meraklılarını hayran bırakıyor.

Abdurrahim, Bağdat ve Halepçe başta olmak üzere Irak’ın birçok kentinde 50 yılı aşkın süredir antika eşya topluyor.

Aralarında yüzyıllık Rus yapımı silahın da bulunduğu 40’ı aşkın türde tarihi silah ve birçok hançerin olduğu koleksiyona sahip Abdurrahim, Halepçe’ye ilk gelen 83 yıllık telefonlardan birini de evinde sergiliyor.

Abdurrahim, tarihi "Havraman evleri" tarzında düzenlediği evini çok sayıda kişi ve turistin de ziyaret ettiğini ancak buraya sığmayan eşyaları için daha büyük bir yer arayışında olduğunu anlattı.

"KEŞKE OLSAYDI DEDİĞİM HİÇBİR ŞEY KALMADI"

Abdurrahim yaptığı açıklamada, 1973 yılının başında çalışmak için Bağdat'a yerleştiğini ve aynı zamanda o dönemde kaybolmaya yüz tutmuş tarihi eşyayı toplamaya başladığını söyledi.

Şehrin tarihi ondan soruluyor! Yarım asırdır eşya toplayan adamın ev müzesini görenler hayret ediyor - 10. Resim

Şehrin tarihi ondan soruluyor! Yarım asırdır eşya toplayan adamın ev müzesini görenler hayret ediyor - 1. Resim

Baas rejiminin çöküşünden sonra ise çeşitli silah türlerini topladığını belirten Abdurrahim, “Şu anda müzemde farklı tarihlere sahip kırk çeşit silah sergiliyorum. Örneğin, Rus yapımı ve yüzyıllık geçmişe sahip bir silah bulunuyor.” dedi.

Abdurrahim, silahların yanı sıra çeşitli tarihlere ait eski hançer, kılıç türleri ve ev eşyalarını da sergilediğini aktararak, “Müzemde her şey var, keşke olsaydı dediğim hiçbir şey kalmadı. Hepsi farklı dönem ve tarihlerden izler taşıyor, bir dizi güzel ve kötü anıyı anlatıyor.” diye konuştu.

Geniş bir alana inşa edilen evini bir müzeye dönüştürdüğünü anlatan Abdurrahim, aynı zamanda, telefonun Halepçe'ye ilk ulaştığı 1942 yılına ait bir telefonun da koleksiyonunda yer aldığını kaydetti.

Şehrin tarihi ondan soruluyor! Yarım asırdır eşya toplayan adamın ev müzesini görenler hayret ediyor - 5. Resim

Şehrin tarihi ondan soruluyor! Yarım asırdır eşya toplayan adamın ev müzesini görenler hayret ediyor - 12. Resim

Şehrin tarihi ondan soruluyor! Yarım asırdır eşya toplayan adamın ev müzesini görenler hayret ediyor - 2. Resim

 

Şehrin tarihi ondan soruluyor! Yarım asırdır eşya toplayan adamın ev müzesini görenler hayret ediyor - 4. Resim

Şehrin tarihi ondan soruluyor! Yarım asırdır eşya toplayan adamın ev müzesini görenler hayret ediyor - 6. Resim

Şehrin tarihi ondan soruluyor! Yarım asırdır eşya toplayan adamın ev müzesini görenler hayret ediyor - 7. Resim

Şehrin tarihi ondan soruluyor! Yarım asırdır eşya toplayan adamın ev müzesini görenler hayret ediyor - 8. Resim

Şehrin tarihi ondan soruluyor! Yarım asırdır eşya toplayan adamın ev müzesini görenler hayret ediyor - 9. Resim

Şehrin tarihi ondan soruluyor! Yarım asırdır eşya toplayan adamın ev müzesini görenler hayret ediyor - 3. Resim

Şehrin tarihi ondan soruluyor! Yarım asırdır eşya toplayan adamın ev müzesini görenler hayret ediyor - 11. Resim

Şehrin tarihi ondan soruluyor! Yarım asırdır eşya toplayan adamın ev müzesini görenler hayret ediyor - 13. Resim

Şehrin tarihi ondan soruluyor! Yarım asırdır eşya toplayan adamın ev müzesini görenler hayret ediyor - 14. Resim

Şehrin tarihi ondan soruluyor! Yarım asırdır eşya toplayan adamın ev müzesini görenler hayret ediyor - 15. Resim

Şehrin tarihi ondan soruluyor! Yarım asırdır eşya toplayan adamın ev müzesini görenler hayret ediyor - 16. Resim

Şehrin tarihi ondan soruluyor! Yarım asırdır eşya toplayan adamın ev müzesini görenler hayret ediyor - 17. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

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