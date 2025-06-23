Selimiye'ye bu defa hat engeli! Yazıların orijinal olmadığı ortaya çıktı

Hat sanatçısı Mehmed Özçay, çeşitli tarihlerde Selimiye Camii’nin duvarlarına ehil olmayan kişilerce hat yazıları ilave edildiğini söylüyor.

MURAT ÖZTEKİN - Mimar Sinan’ın Edirne’deki şaheseri Selimiye Camii’nin restorasyonuna dair tartışma devam ediyor. Türkiye gazetesinin gündeme taşıdığı tartışmada, ICOMOS Türkiye ile bazı sanatçılar, ana kubbe desenlerinin “orijinal hâline dönüştürülmesi” konusunda karşı karşıya gelmiş ve çalışmalar durdurulmuştu. Ana kubbedeki desenlerin ardından şimdi de Selimiye’nin bazı kısımlarındaki hat yazılarının sonradan mabede ilave edildiği, en son 1984’te sanat değeri zayıf işler yapıldığı iddia edilerek kaldırılması çağrısında bulunuldu.

Türkiye gazetesine açıklama yapan hat sanatçısı Mehmed Özçay, Selimiye Camii’nde 1808, 1883 ve 1984 yıllarında yapılan tamiratlarda duvarlara Hayrî, Nakşî ve Mahmud Öncü gibi isimlerin yazdığı hatların ilave edildiğini söyledi. Bu hatların sanat ve tarihî değeri olmadığını savunan Özçay “Bu imzaların da hat sanatı tarihinde ehemmiyeti yoktur. Hâlbuki bu hatların camiye ilave edildiği 19. asır, hat sanatının altın çağıdır ve celi sülüs hattının en büyük üstatlarının hayatta oldukları bir dönemdir. Dolayısıyla, bu hatlar devrinin hat sanatını temsil etmemektedir” diyor. Özçay “Bu hatların kaldırılıp mabet duvarlarının özgün hâline döndürülmesi gerekir” yorumunu yapıyor. Sanatçı Özçay, raspada ortaya çıkan dönemine ait özgün hatların ise yenilenmeden, sadece temizlenerek korunması gerektiğini savunuyor.

RESTORASYON MUAMMASI

Selimiye Camii’nde 2021’de Vakıflar Genel Müdürlüğünce başlatılan ve sona yaklaşılırken nakış tartışmaları sebebiyle durdurulan restorasyonun nasıl nihayete ereceği hâlâ muamma. Bazı sanatçılar, rekonstrüksiyonla 1500’lü yıllardaki orijinal ana kubbe nakışlarının canlandırılması gerektiğini savunuyor. Bunun mümkün olmadığını duyuran ICOMOS Türkiye ise 18. asırda yapıya eklendiği iddia edilen kalem işi desenlerin muhafaza edilmesi gerektiğini ifade ediyor.

ORİJİNAL HATLARINI YAZAN SANATÇI GÖZLERİNİ KAYBETMİŞTİ

Selimiye Camii’nin orijinal ana kubbe hat yazılarını 16. asır hat sanatçısı Hasan Çelebi kaleme almış, çalışmaları tamamladıktan sonra kaza neticesinde görme kabiliyetini kaybetmişti.