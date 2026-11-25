İş Bankası Resim ve Heykel Müzesi, 29 Kasım’a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek. Müzedeki sergilerin yanı sıra RHM Dükkân’da da yüzde 25 indirim fırsatı sunuluyor.

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Beyoğlu’ndaki Türkiye İş Bankası Resim ve Heykel Müzesi (RHM), 29 Kasım Pazar gününe kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor. Müze, kalıcı ve süreli sergileri keşfetmek, çocuk atölyelerine ve rehberli turlara katılmak isteyenlere fırsat sunuyor.

RHM’nin beşinci ve dördüncü katlarında, “Türk Resmini İzlemek” kalıcı sergisi yer alıyor. Üçüncü ve ikinci katlardaki “1914 Kuşağı: Tanıdığımız Ressamlar” süreli sergisi, Türk sanat tarihinde mihenk taşı olan bir dönemin ruhunu şekillendiren eserleri bir araya getiriyor.

Müzenin giriş katındaki RHM Dükkân’daki ürünlerde ise yüzde 25 indirim uygulanıyor. Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi pazartesi hariç gezilebiliyor.

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