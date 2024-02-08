Sevenleri unutmadı! Dış politikanın duayen yazarı Mustafa Necati Özfatura 13 Şubatta anılacak

Emekli asker, Yeşilay eski başkanı, araştırmacı yazar Mustafa Necati Özfatura okurları ve sevenleri tarafından unutulmadı. Vefatının 5. yılı vesilesiyle 13 Şubat 20:00'de Fatih Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde anma programı yapılacak. Programında, gazetemizdeki 45 yıllık yazı hayatı, fikirleri, sivil toplum faaliyetleri ve eserleri ele alınacak.

Yakın dönem basın ve gazetecilik tarihimizde "dış politika" denildiğinde ilk akla gelecek isimler arasında şüphesiz Mustafa Necati Özfatura vardır.

45 yıl boyunca gazetemizde dış politika ağırlıklı yazılarıyla geniş bir okuyucu kitlesini besleyen Özfatura, vefatının 5.yılında unutulmadı. Yeşilay Başkanlığı başta olmak üzere pek çok vakıf ve sivil toplum kuruluşu ile ortak faaliyetler de yürüten M. Necati Özfatura'nın okurları ve sevenleri bir araya geliyor.

Fatih Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılacak olan anma programında, gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Dr. İsmail Kapan, yazarlarımız Rahim Er ve Ahmet Sırrı Arvas ile oğlu Mehmed Özfatura konuşacak.

12 Şubat 2019 tarihinde vefat eden yazarımız 20 bine yakın köşe yazısı hazırlayarak pek çok esere imza atmıştı.

13 Şubat 2024 Salı günü Fatih Kültür Sanat Merkezi’nde saat 20:00’de başlayacak programda “Filistin-İsrail Ekseninde Orta Doğu” kitabı katılanlara hediye edilecek.

SULTAN ABDÜLHAMİD'İN MABEYN KATİBİ

Mustafa Necati Özfatura (1930-2019) 17 mayıs 1930 tarihinde Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde doğdu. Babası Ahmed Zihni Efendi’dir.

Dedesi Yıldız Sarayı’nda Sultan II. Abdülhamid Han’ın 17 yıl mabeyn katipliğini yapmış, Balkan Harbi şehidlerinden Mustafa Bey, dedesinin babası Müderris Ahmed Efendi, dedesinin dedesi ise Yenice Vardar Kaymakamı Mustafa Efendi’dir.

TAHSİL HAYATI

1948 yılında Bursa Işıklar Askeri Lisesi’nden, 1950 yılında Kara Harp Okulu’ndan topçu subayı olarak mezun oldu.

1953, 1954 Kara Kuvvetleri Eğitim Başarı Ödülü’ne layık görüldü.

Harekât ve Eğitim Subayı olarak vazife yaptığı Füze Üssü 3. Füze Filosu, arka arkaya yapılan üç NATO denetlemesinde de birincilik kazandı.

1951 yılında Tuzla Uçaksavar Okulu, 1952’de Polatlı Özel Eğitim, 1958 yılında Ankara Ordu Dil Okulu, 1960’da Tuzla Uçaksavar Okulu Radar Subay Operatör Kursu ve 1961 yılında ABD Teksas-El Paso Hava Savunma Okulu Hava Savunma Füze Kursu’nda eğitim gördü.

1962’den 1976 yılına kadar Hava Kuvvetleri’nde füze subayı olarak görev yaptı. 1962, 1963 ve 1964 yıllarında ABD El Paso Hava Savunma Okulu’nda füze atışlarında birincilik kazanan Füze Üssü 3. Füze Filosu Harekat ve Eğitim Subayı olarak vazife yaptı.

1964 yılında Ankara Hukuk Fakültesi’nden de mezun oldu. 1974 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nden albay rütbesiyle emekliye ayrıldı.

TÜRKİYE GAZETESİNDE 45 YIL

1974 yılında Türkiye Gazetesi’nde dış politika yazarlığına başladı. 13 Ağustos 1974 yılında yazdığı ilk yazısından vefatına kadar Türkiye Gazetesi ve muhtelif dergilerde, dış politika ağırlıklı olmak üzere yaklaşık “20 bin” makalesi yayınlandı.

1992 yılında “Türkiye Yazarlar Birliği Basın Fıkra Ödülü”, 1998 yılında “Türk Dünyasına Hizmet Ödülü” ve 2002 yılında Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) ödülüne layık görüldü.

YEŞİLAY VE VAKIF FAALİYETLERİ

Kırım Türkleri, Bosna-Hersek, Çeçenistan, Kosova, Arnavutluk, Doğu Türkistan başta olmak üzere yerli ve yabancı yüzlerce kurum ve kuruluştan ödül aldı.

1979 yılında Yeşilay Genel Sekreterliği’ne seçildi ve uzun yıllar bu vazifeyi başarıyla yürüttü. Sigara, alkol ve uyuşturucu maddeler ile alakalı onlarca rapor hazırladı.

2004-2010 yılları arasında Yeşilay Genel Başkanlığı yaptı ve 2010 yılında yönetim kurulu kararıyla onursal başkan seçildi. Birçok sivil toplum kuruluşunda başkanlık ve yöneticilik yaptı.

Yeşilay'ın Üsküdar şubesinin açılışı - Cüneyt Arkın'la beraber

Türk ve Balkan Dünyası Mısır Osmanlı Araştırma Merkezi, Türkiye Anıtlar Derneği İstanbul Şubesi, Taksim Camii Yaptırma Vakfı ve Osmanlılar İlim ve İrfan Vakfı kurucu üyesidir.

İngilizce, Rusça ve Fransızca bilen Mustafa Necati Özfatura tedavi gördüğü Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 12 Şubat 2019 akşamı vefat etti.

Binlerce seveninin katıldığı cenaze namazı 13 Şubat 2019 günü Eyüp Sultan Camii’nde ikindi namazını müteakiben kılınarak Eyüp Sultan’daki aile kabristanına defnedildi.

ESERLERİ

Vefatına kadar Türkiye Gazetesi’ndeki “Dış Politika” sütununda yazılarına devam eden Özfatura kimi gazete yazılarında Mustafa Ahmedoğlu, Mustafa Necati ve İrfan Öz müstear isimlerini kullanmıştır. İnsan ve kâinat ile ilgili araştırma ve derleme çalışmaları ile tefekkür yazıları 2014-2019 yılları arasında her ay Divanyolu dergisinde “Bilimin Işığında Notlarım” başlığıyla yayınlanmıştır.

Bira ve Alkolizm (1984), Afganistan Destanı (1989), Kurtlar Sofrasında Orta Doğu 1-2 (1991), Ah Bosna (1993), Unutulan Vatan Doğu Türkistan ve İsa Yusuf Alptekin (1996), Kanla Yazılan Destan Çeçenistan (1996), De Facto Cezayir (1997), Hedefteki Ülke Kosova (1998), Suriye Düğümü (2013), Filistin-İsrail Ekseninde Orta Doğu (2015), Tefekkür (2016), İslâm Alimlerinin İlme Hizmetleri (2017), CHP Gerçekleri (2017), Batı’nın ve Batılılaşmanın Gerçek Yüzü (2018)