Ben, Rocky” Sylvester Stallone’un zorlu hayatı ile Rocky’nin doğuşu arasındaki bağı anlatan biyografik bir yapım. Ancak Peter Farrelly imzalı eserde Stallone’un hayatının bazı yanları eksik kalıyor!

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Rocky ile hafızalara kazınan Sylvester Stallone “kaslı ve kaba” görüntüsüne rağmen, gençliğinde entelektüel merakları olan biriydi. İkonik Rocky karakterini de sette değil, kâğıt kalemle ortaya çıkardı. “Ben, Rocky” (I Play Rocky) filmi ise Stallone’un Rocky Balboa’yı nasıl yazdığını ve itirazlara rağmen karakteri bizzat canlandırmak için ne gibi mücadeleler verdiğini anlatıyor. Yönetmen koltuğunda “Green Book”a da imza atan Peter Farrelly’nin oturduğu eserde genç Stallone’u Anthony Ippolito canlandırıyor. Ona AnnaSophia Robb, Matt Dillon ve Stephan James gibi oyuncular refakat ediyor.

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BALIKÇI MIKE

1970’lerin New York’unda geçen eserin başında kendisini Mike diye tanıtan, balıkçıda çalışıp hayalini kurduğu oyunculuk için seçmelere katılan İtalyan kökenli Sylvester’la tanışıyoruz. Genç adam, bir gün oyuncu seçmeleri için mesaisini aksatınca işinden oluyor; sokaklara düşüp bir köpeği arkadaş ediniyor. Sonunda müstehcen film batağına sürükleniyor. Ancak bir sinema salonunda biletçi olarak çalışmaya başlaması hayatını değiştiriyor. Burada eşi olacak Sasha ile tanışıp birlikte senaryolar yazmaya başlıyorlar. Sylvester, Muhammed Ali’nin boks maçını seyrederken Rocky karakterinin ilk kıvılcımları zihninde ortaya çıkıyor. Üç buçuk günde yazdığı film senaryosu ise Hollywood yapımcılarını hayran bırakıyor. Ancak doğru düzgün oyunculuk tecrübesi olmayan Sylvester, filmin başrolünde yer almak istiyor. Bu durum ise star oynatmak isteyen yapımcılarla uzun bir mücadeleye girişmesine yol açıyor. Sylvester “Ben oynarım” dediği Rocky için yüz binlerce doları reddediyor ve sonunda kazanan kendisi oluyor…

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SYLVESTER’DAN ROCKY’YE

Hırs dolu bir adamın hikâyesinin işlendiği eserin başında Stallone’un zorlu hayatı ile Rocky’nin doğuşu arasındaki bağ ustalıkla kuruluyor. Stallone’un Hollywood’un yıldız takıntısına karşı çıkıp kendi yazdığı senaryo ile hayallerinin peşinden gitmeye çalışması merak uyandıran bir hikâye doğuruyor. Eserde kararında bir mizahla dram birlikte harmanlanıyor. Ancak Stallone’un hayatındaki tenakuzlara yeterince temas edilmiyor; mesela zor durumdaki eşine rağmen oyunculukta ısrar etmesi gibi… Bunun yanı sıra aslında Rocky Amerikan beyaz ırkı alttan alta yücelten bir filmdi. Belki de Rocky’nin rakibi olan Apollo Creed, Muhammed Ali’yi temsil ediyordu. Yapımda bunun arka planına da pek girilmiyor. Rocky’ye fokuslanılan filmde bazı şeylerin göz ardı edilmesi normal. Ancak zorba olarak gösterilen babası dışında ailesine dair pek bir şey söylenmiyor. Dolayısıyla ana figür yeterince derinleştirilemiyor. Böylece dalları budakları temizlenmiş bir Hollywood başarı hikâyesi ortaya çıkarılıyor. Türk sinemasında daha aşırı örneklerini gördüğümüz bir güzelleme bu... Öte yandan özellikle ikinci yarıdan itibaren zaten Rocky filmlerinden aşina olunan sahneler tekrar edilip seyirciye yeterince dokunulamıyor.

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USTALIKLI BAŞROL

Buna rağmen Anthony Ippolito, Stallone’u büyük bir ustalıkla canlandırıyor. Hasılı “I Play Rocky” eksik ve negatif yönler barındırıyor olsa da meraklı hikâyesiyle Rocky hayranlarını sinemaya çağırıyor.

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