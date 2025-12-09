Aksiyon sinemasının efsane ismi Sylvester Stallone, Kennedy Merkezi Onur Ödülü törenine ilk kez bastonla katılarak hayranlarını duygulandırdı. 79 yaşındaki aktöre eşi Jennifer Flavin eşlik ederken, Stallone’nin yavaş adımları eski yıldız günleriyle tezat oluştursa da gülümsemesi dikkat çekti.

Aksiyon filmleriyle meşhur olan Amerikalı aktör Sylvester Stallone, ABD’de Washington D.C.’de yapılan Kennedy Merkezi Onur Ödülü törenine bastonla katıldı. Bu, Rocky ve Rambo filmlerinin yıldızının bastonla kamu önüne ilk çıkışı oldu.

Aksiyon yıldızının düşüşü... Bastonlu Rocky

EŞİ FLAVIN EŞLİK ETTİ

Stallone’ye törende eşi Jennifer Flavin de refakat etti. 79 yaşındaki aktör, törende zaman zaman da eşine tutunarak ayakta kaldı. Stallone’nin yavaş ve dikkatli adımları, Rocky filmlerinle ringlerde fırtına gibi estiği, Rambo filmlerinle de tabiatta hayatta kalma ve dövüş becerilerini sergilediği görüntülerle tezat teşkil ederken, görenlerde de burukluğa sebep oldu.

Stallone’nin ise her şeye rağmen törende gülümsediği, diğer oyucularla sohbet ettiği ve gecenin tadını çıkarmaya çalıştığı görüldü.

Aksiyon yıldızının düşüşü... Bastonlu Rocky

Haberle İlgili Daha Fazlası