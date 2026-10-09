Türkiye’deki sinema seyircisi tekrar 180 binlere düştü. Yılmaz Erdoğan ve Cem Yılmaz gibi isimler de dijital platformlarda yoluna devam ediyor.

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Yapılan indirim kampanyalarına rağmen, sinemalardaki seyirci sayısı istenen seviyeye ulaşamadı. 26-27 Eylül tarihlerinde düzenlenen “Türkiye Sinema Festivali” çerçevesinde, film biletleri 90 TL’den satışa sunulmuştu.

“Sinema Günü” adı altında her çarşamba yapılan indirimli bilet kampanyası da devam ediyor. Bunun yanı sıra farklı markalar çeşitli indirim kampanyaları düzenliyor. Ancak yaşanan geçici yükselişlerden sonra sinema salonlarının eski tenhalığına döndüğü, kampanyaların tesrinin kalıcı olmadığı görülüyor.

Sinemadaki kampanya bekleneni vermedi: 90 TL'ye bilet geçici çare oldu

SEYİRCİ SAYISI 180 BİNE DÜŞTÜ

Box Office Türkiye datalarına göre, 90 TL’ye bilet satılan geçen hafta sonunda 2025’in aynı dönemine göre yüzde 428’lik bir artışla seyirci sayısı 814 bine yükseldi. Ancak 2-4 Ekim tarihlerinde Türkiye’deki toplam seyirci sayısı tekrar 180 bin seviyesine düştü.

Kampanyalara rağmen yaşanan bu durumun, ekonomi kaynaklı problemlerin yanı sıra seyircide heyecan uyandıracak kaliteli yerli film eksikliğine işaret ettiği düşünülüyor.

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ERDOĞAN VE YILMAZ SİNEMAYA DÖNMÜYOR

Birçok yerli yönetmenin pandemide iş yapmaya başladığı dijital platformları bırakmadığı görülüyor. Yılmaz Erdoğan’ın başrolünde yer aldığı meşhur serinin yeni halkası “Organize İşler: Karun Hazinesi” de yine sinema yerine, 16 Ekim’de dizi olarak dijital platformda gösterilecek. Cem Yılmaz’ın yeni projesi “GORA 4 GORA” da ileriki aylarda aynı şekilde dijital dünyada yayınlanacak.

Buna rağmen önümüzdeki hafta “Dondurmam Gaymak Gapital” ve “Hasip ile Nasip” gibi popüler yerli filmler sinemada seyirciyle buluşacak. Bu yapımların seyirci sayısına nasıl tesir edeceği ise merak konusu.

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