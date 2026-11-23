Yazar Bedia Ceylan Güzelce’nin “Soyka” romanı, Deniz Atam’ın rejisiyle tiyatro sahnesine taşınıyor.

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Tatbikat Sahnesi ve Claphall ortak prodüksiyonu “Soyka: Benim Hikayem”, 11 Aralık’ta İstanbul’da, 18 Aralık’ta Ankara’da prömiyer yapacak. Oyun, Derin Beşikçioğlu’nun tek kişilik performansıyla seyirciyle buluşacak.

Esere dair açıklama yapan yönetmen Deniz Atam, Soyka’yı yalnızca bir suçun, bir kaybın ya da bir hesaplaşmanın hikâyesi olarak görmediğini kaydederek şöyle konuşuyor: Benim için bu oyun, insanın kendisine kalanlarla ne yaptığı üzerine. Zeynel’in hikâyesini sahneye taşırken amacımız onun yaşadıklarını açıklamak ya da seyirciye hazır cevaplar sunmak değil; onunla birlikte hatırlamak, kuşkulanmak, susmak ve bazı soruların karşısında cevapsız kalabilmek.

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