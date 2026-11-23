İstanbul’un suyla şekillenen geçmişi, “Akıp Giden Şehir” sergisiyle sanatın izinde yeniden hayat buluyor. 33 sanatçının 56 eserini buluşturan sergi, şehrin değişen manzaralarını ve unutulmaya yüz tutan su kültürünü gözler önüne seriyor.

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Boğaz, Haliç, dereler, çeşmeler, sebiller, su kemerleri, sarnıçlar ve diğerleri. Dünyada içinden deniz geçen nadir şehirlerden biri olan İstanbul, âdeta suyla hemhâl oldu. Ancak şehrin suya dair hafızası her geçen gün daha çok yara alıyor. Mesela artık birçok derenin üzeri betonlarla kaplı, birçok sebil akmıyor… Hâl böyle iken Boğaziçi’nin kenarında enteresan bir sergi açıldı. İstanbul Modern’de ziyaretçileriyle buluşmaya başlayan “Akıp Giden Şehir” adlı sergi, İstanbul’un suyla şekillenen tabii çevresini, kültür ve mimarlık tarihini merkezine alıyor. Sergide 1700’lü yıllardan bugüne İstanbul’un değişen manzaraları, 33 sanatçının bakış açısıyla görülüyor. İstanbul Modern’in koleksiyonundan seçilen 56 eserle güncel sanat üretimlerini bir araya getiren sergi, şehrin görsel ve kültürel belleğini ortaya koyuyor. İstanbul’un su etrafında şekillenen kültürü, resimden fotoğrafa, video ve yerleştirmeden performansa uzanan farklı sanat üretimleri aracılığıyla ele alınıyor. Bazı sanatçıların eserleri ise bu vesileyle ilk defa teşhir ediliyor.

Su gibi aziz İstanbul! “Akıp Giden Şehir” sergisi kapılarını açtı

MAZİDEN BUGÜNE…

Dimitris Skyllas’ın İstanbul Modern için hazırladığı piyano bestesinin yankılandığı sergide, evvela mazinin huzurlu İstanbul’una seyahat ediyoruz. Hoca Ali Rıza “Manzara” eserinde, Göksu Deresi’nin Boğaziçi’yle buluştuğu mesire yerini tasvir ediyor. Halife Abdülmecid Efendi ise Boğaz’ı farklı şekilleriyle gösteriyor. Hikmet Onat’ın tabloları ise eski Boğaziçi’ni ve şirin camilerini merkezine alıyor. Sergideki Othmar Pferschy seçkisi, İstanbul’un 20. yüzyıldaki görünümlerini bugüne taşıyor. Fotoğrafçının karelerinde Haliç ve Boğaziçi’nin yanı sıra, şehri tatlı suyla buluşturan binalar görülüyor. Albert Barry’nin daha önce gün yüzüne çıkmamış İstanbul ve Adalar fotoğraflarını da sergi vesilesiyle görüyoruz.

İSTANBUL’UN SU ÖRNEKLERİNDEN ÇAĞDAŞ SANAT ESERİ

Derken çağdaş sanat eserlerine sıra geliyor. “Tuz Kitapları: Boğaziçi” adlı çalışmada Christer Lundahl ve Martina Seitl, İstanbul’dan topladıkları su örneklerinin kuruma ve kristalleşme süreçlerinin ardından geriye kalan izlerini sanat eserine dönüştürüyor. Sibel Horada’nın “Valide” başlıklı yerleştirmesinde tavandan zemine uzanan kumaş yüzey, bir bebek küvetiyle bir araya gelerek sanatçının videosuna arka plan oluşturuyor. Videoda, Sultan III. Mustafa’nın eşi Mihrişah Valide Sultan tarafından yaptırılan Valide Bendi’nden görüntülere yer veriliyor. İrem Tok’un “Tortu” adlı çalışması, Haliç’in tarihsel, ekolojik ve kültürel geçmişine ve bölgenin zaman içindeki dönüşümüne odaklanıyor. Sanatçı, Haliç şeklindeki yüzeye yerleştirdiği toprak ve seramik kaplarla, Osmanlı döneminde Haliç’ten çıkarılan çamura dayanan zanaat geleneğini hatırlatıyor. İstanbul’un zengin su kültürünü gözler önüne seren sergi, kaybolmakta olan güzelliklere dair de çok şey söylüyor. “Akıp Giden Şehir”, 27 Haziran 2027’ye kadar ziyaret edilebilecek.

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