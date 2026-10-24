Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü arazisinde, tarihî kitabe bulundu. Tekirdağ Müze Müdürlüğüne teslim edilen kitabenin Edirne Valisi Şehit Hurşid Paşa’nın kızı Şâh-ı Hubân Hanım’a ait olduğu ve 1813 yılına tarihlendiği tespit edildi.

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Tarihi kitabeler ve mezar taşları üzerindeki detaylarla şehirlerin tarihini yansıtan en önemli vesikalar arasında sayılıyor.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü arazisinde ilginç bir mezar taşı ortaya çıkarıldı.

Tekirdağ’ın tarihî ve kültürel mirasına ışık tutabilecek eser üzerindeki detaylarla da dikkat çekti.

Enstitü Müdürü Mehmet Ali Kiracı, arazide bulunan tarihî kitabeyi Tekirdağ Müze Müdürlüğüne bildirerek eserin koruma altına alınmasını sağladı.

Tarihi mezar taşında ilginç detay! Bağ arazisinden Edirne valisinin kızı çıktı

OSMANLI DÖNEMİNE AİT İZLER TAŞIYOR

Kitabe üzerinde yapılan ilk okumaya göre eserin, Edirne Valisi Şehit Hurşid Paşa’nın kızı Şâh-ı Hubân Hanım’a ait bir mezar taşı kitabesi olduğu değerlendiriliyor. Kitabenin son satırında yer alan 1228 tarihinin, Hicrî takvime göre 1813 yılına karşılık geldiği belirtildi.

Osmanlı dönemine ait kitabeler, geçmişte yaşamış kişilerin kimlikleri ve aileleri hakkında bilgi sunmalarının yanı sıra dönemin dilini, edebî anlayışını, inanç dünyasını ve taş işçiliği geleneğini de yansıtıyor.

Bu yönüyle tarihî eserin, yapılacak ayrıntılı incelemeler sonucunda Tekirdağ ve çevresinin geçmişine ilişkin önemli bilgiler sunması bekleniyor.

Tarihi mezar taşında ilginç detay! Bağ arazisinden Edirne valisinin kızı çıktı

MÜZE ENVANTERİNE ALINACAK

Tekirdağ Müze Müdürü Abdül Gani Tarkan, kitabenin yapılacak incelemelerin ardından müze envanterine alınmasının değerlendirileceğini ifade etti.

Koruma altına alınan tarihî kitabenin, bilimsel incelemelerle birlikte Osmanlı döneminin bölgedeki tarihî izlerinin aydınlatılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ALİ TÜFEKÇİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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