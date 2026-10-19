Üç film gösterilecek: Salı geceleri korkular tavan yapıyor

İstanbul Modern Sinema’nın "Tir Tir Salı" programı, korku sinemasının dikkat çeken yapımlarını 20 Ekim’den itibaren sinemaseverlerle buluşturacak. Programda "Ritüel", "Miyazma Kampı" ve "Zombi Ekspresi" gösterilecek. Müzenin Genç Salı programı ise 18-25 yaş arasındaki gençlere her salı ücretsiz ziyaret imkânı sunuyor.

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İstanbul Modern Sinema’nın “Tir Tir Salı” programı, her ay bir salı akşamı korku sinemasının klasik, sıra dışı ve ürpertici örneklerini sinemaseverlerle buluşturuyor.

Programın ilk gösteriminde Ari Aster’ın yönettiği “Ritüel” yer alacak. İsveç’te düzenlenen yaz dönümü şenliğine katılan bir grup Amerikalı gencin giderek kâbusa dönüşen tecrübesini konu alan film, 20 Ekim’de gösterilecek.

Dünya prömiyerini Cannes Film Festivali’nde yapan ve yılın dikkat çeken korku yapımları arasında yer alan Jane Schoenbrun imzalı “Miyazma Kampı” da 17 Kasım’da seyirciyle buluşacak. Korku dolu salı geceleri, 15 Aralık’ta Güney Koreli yönetmen Yeon Sang-ho’nun 2016 yapımı zombi gerilimi “Zombi Ekspresi” ile sona erecek.

İstanbul Modern’in Genç Salı programı, 18-25 yaş arasındaki gençlere müzeyi ücretsiz keşfetme imkânı sunuyor. Gençler, her salı 10.00-14.00 saatleri arasında müzeyi ve tüm sergileri ücretsiz ziyaret edebiliyor. Her ay bir salı günü düzenlenen sinema odaklı söyleşiler, yarışmalar ve farklı etkinlikler de programa dâhil.

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