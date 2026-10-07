Soner Olgun’dan üzen haber! Yoğun bakımda entübe edildi
Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Soner Olgun’dan hayranlarını üzen haber geldi. Bir süredir pankreas kanseri nedeniyle tedavi gören 67 yaşındaki sanatçının sağlık durumunun ağırlaştığı öğrenildi. Olgun’un yeniden hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı belirtildi.
Türk halk müziği ve özgün müzik alanındaki çalışmalarıyla tanınan Soner Olgun, uzun yıllardır müzik kariyerini sürdürüyor. Olgun’un “Nazende Sevgilim”, “Yakarım Yağmurları”, “Gidiyom Gidemiyom” ve “Letafet” gibi eserleri müzikseverlerin hafızasında yer edindi.
GEÇTİĞİMİZ AY YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ
Pankreas kanseriyle mücadele eden Soner Olgun, geçtiğimiz ay yüksek ateş şikayeti nedeniyle hastaneye başvurmuştu. Sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakımda tedavi edilen sanatçı, bir süre hastanede kaldıktan sonra tedavisinin evde sürdürülmesini istemişti.
Olgun’un bir süre evinde tedavi gördüğü öğrenilirken, sağlık durumunda yaşanan yeni gelişme sevenlerini endişelendirdi.
YENİDEN HASTANEYE KALDIRILDI
Soner Olgun’un dün yeniden hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. 67 yaşındaki sanatçının yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı ve durumunun ağırlaşması üzerine entübe edildiği belirtildi.
Olgun’un sağlık durumuyla ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, sanatçının tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.