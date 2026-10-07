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Soner Olgun’dan üzen haber! Yoğun bakımda entübe edildi

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Soner Olgun’dan üzen haber! Yoğun bakımda entübe edildi
Başlık ResmiSoner Olgun’dan üzen haber! Yoğun bakımda entübe edildi

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Soner Olgun’dan hayranlarını üzen haber geldi. Bir süredir pankreas kanseri nedeniyle tedavi gören 67 yaşındaki sanatçının sağlık durumunun ağırlaştığı öğrenildi. Olgun’un yeniden hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı belirtildi.

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Türk halk müziği ve özgün müzik alanındaki çalışmalarıyla tanınan Soner Olgun, uzun yıllardır müzik kariyerini sürdürüyor. Olgun’un “Nazende Sevgilim”, “Yakarım Yağmurları”, “Gidiyom Gidemiyom” ve “Letafet” gibi eserleri müzikseverlerin hafızasında yer edindi.

Soner Olgun’dan üzen haber! Yoğun bakımda entübe edildi
Başlık ResmiSoner Olgun’dan üzen haber! Yoğun bakımda entübe edildi

GEÇTİĞİMİZ AY YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

Pankreas kanseriyle mücadele eden Soner Olgun, geçtiğimiz ay yüksek ateş şikayeti nedeniyle hastaneye başvurmuştu. Sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakımda tedavi edilen sanatçı, bir süre hastanede kaldıktan sonra tedavisinin evde sürdürülmesini istemişti.

Olgun’un bir süre evinde tedavi gördüğü öğrenilirken, sağlık durumunda yaşanan yeni gelişme sevenlerini endişelendirdi.

Soner Olgun’dan üzen haber! Yoğun bakımda entübe edildi
Başlık ResmiSoner Olgun’dan üzen haber! Yoğun bakımda entübe edildi
BAKMADAN GEÇME
Soner Olgun
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Soner Olgun'un hastalık süreci ortaya çıktı! Eski eşinden doktora tepki

YENİDEN HASTANEYE KALDIRILDI

Soner Olgun’un dün yeniden hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. 67 yaşındaki sanatçının yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı ve durumunun ağırlaşması üzerine entübe edildiği belirtildi.

Olgun’un sağlık durumuyla ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, sanatçının tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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