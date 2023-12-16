Ünlü eleştirmen acımadı… 2023 yılının en kötü filmleri seçildi

16 Aralık 2023 14:56 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 14:59

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bu yıl büyük umutlarla vizyona giren bazı filmler eleştirmenleri ve izleyicilerden geçer not alamadı. Eğlence dergisi Variety’nin film eleştirmeni Owen Gleibermann, 2023 yılının en kötü filmlerini seçti. İşte listede yer alan yapımlar…

5. HEARTH OF STONE

Zorlu bir görevle karşı karşıya olan bir ajanın hikayesini konu ediyor. Rachel Stone, kendini barışı korumaya adamış çok uluslu güçlü bir istihbarat teşkilatı olan The Charter'da ajan olarak çalışan bir kadın. Rachel, zor bir görevle karşı karşıya… Parker ve Jack'in dahil olduğu ekibiyle birlikte Rachel, bir bilgisayar korsanının örgütün en değerli ve en tehlikeli silahının çalınmasını önlemek için zorlu bir mücadeleye girişiyor.

4. MAGIC MIKE’S LAST DANCE

İflas edip beş parasız kalmasının ardından “Magic” Mike Lane, Florida’da barmenlik yapmaya başlar. Ancak zengin sosyetik bir kadından reddedemeyeceği bir teklif alan Mike, son kez daha büyük bir gösteri için sahneye çıkmak için Londra’ya gider. Ancak kadının bu teklifinin ardından kendine ait başka planları vardır.

3. YOUR PLACE OR MINE

Your Place Or Mine, bir hafta boyuncu evlerini değiştirmeleriyle hayatları bambaşka bir hal alan, Amerika'nın karşı kıyılarında yaşayan iki yakın arkadaşın hayatına odaklanıyor.

2. ASTEROİT ŞEHİR

Asteroit Şehir, bilimsel amaçlı düzenlenen bir programda beklenmeyen olayların meydana gelmesiyle yaşananları konu ediyor.

1. GHOSTED

Esrarengiz bir kadın olan Sadie'ye aşık olan Cole, onun gizli bir ajan olduğunu şoke edici bir şekilde öğrenir. Cole ve Sadie, ikinci bir randevuya karar veremeden kendilerini dünyayı kurtarmak için uluslararası bir maceranın içinde bulur.