Üsküdar’da şiir ve marşlarla Gazze’ye destek gecesi düzenlendi

8 Aralık 2023 17:36 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 17:39

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Gazze için Üsküdar Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen kermes birçok etkinlikle birlikte sürüyor. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde Sadakataşı Derneği’nin organizasyonunda gerçekleştirilen Şiir ve Marşlarla Gazze’ye Destek gecesinde sanatçılar Filistin marşları ve şiirleri seslendirdi.

Sadakataşı Derneği tarafından organize edilen gecenin sunuculuğunu sanatçı Emrullah Uzun yaptı. Uzun programda şiirlerde seslendirdi. Gecede Abdülbaki Kömür, Ammar Acarlıoğlu ve Abdullah Taşkeser sahne aldı. Oyuncu Burak Haktanır’da Gazze için yapılan gecede bir şiir seslendirdi.

‘‘BUGÜN OLMAZSA YARIN, BİR GÜN MUTLAKA’’

Gecede ilk sahne alan Ammar Acarlıoğlu Gazze halkının yaşadığı katliamların dayanılamaz bir hal aldığını belirtti. Acarlıoğlu sözlerinin devamında; ‘‘Adalet ve merhamet iki kanatlı kuş gibi, biz hem adaletten hem merhametten yanayız. Gövdemiz ise dipdiri bir öfkeyle dolu. Bugün bu öfkenin, adaletin ve merhametin ezgilerini seslendiriyoruz. O ümit ne kadar güzel, o yarını beklemek ne kadar güzel bir şey, bugün olmazsa yarın, bir gün mutlaka. Birileri zannediyor ki öldürünce bitecek. Tohumun toprağa düşüşü gibi, yeşermesi gibi, şehit ardından bereketiyle ve ardından nesilleriyle geliyor. Hamd olsun.’’ Dedi.

‘‘NE SÖYLESEK ORADAKİ ZULMÜ ANLATMAYA YETMEZ’’

Ammar Acarlıoğlu’ndan sonra sahneye çıkan Abdülbaki Kömür ezgilerinden önce yaptığı konuşmada; ‘‘Şiir okuyacağım, eser okuyacağım ancak eser okumak da şiir okumak da biraz ağırıma gidiyor. İnsanlar Filistin’de Müslüman olmanın bedelini canlarıyla kanlarıyla öderken, benim tutup şiir okumam, tutup eser okumam zoruma gidiyor… Ne söyleyeyim bilmiyorum ki, sözün bittiği yerdeyiz. Gelirken birçok şey kurguladım ama ne söylesek boş ne söylesek oradaki zulmü anlatmaya yetmez.’’ İfadelerini söyledikten sonra ezgilerini seslendirdi.

‘‘ERTESİ GÜN ÖLECEKLERMİŞ, HİÇ UMURLARINDA DEĞİL’’

Son olarak programda sahne alan Abdullah Taşkıran ise yaptığı konuşmada; ‘‘Hastane bombalandı, orada bir yiğit Müslüman karşısındakini teselli etti, ağlamadı. En fazla öleceğiz, şehit olacağız dedi. Küçük çocuklara bakıyoruz, yine aynı. Allah öyle bir iman vermiş ki oradaki insanlara, gerçekten biz, Müslümanlığımızdan utanır hale geldik. Ertesi gün öleceklermiş, hiç umurlarında değil.’’ Diyerek sözlerini tamamladı.

‘‘GAZZE’NİN ÖZGÜR ŞAFAĞINDA BULUNMAK ÜZERE’’

Programın sonunda sahneye çıkan Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal programa katılan sanatçılara teşekkür ederek hediyeler takdim etti. Özdal yapmış olduğu konuşmada; ‘‘Öncelikle katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz, Allah hepinizden razı olsun. “İyi anlat kardeşim, daha ölmediğini, ölmediğimizi. İyi anlasınlar ölümün pahasını, kavgaysa kavga, dövüşse dövüş, savaşsa savaş. İnancın, sabrın, cesaretin, kıyamın ve zaferin şehri Gazze’ye selam olsun.

Bir gün dostları Erbakan Hoca’ya; “Hocam bu Kıbrıs’ı, o kadar anlatıyorsunuz, bu kadar önemsiyorsunuz, her platformda mutlaka Kıbrıs’tan bahsediyorsunuz, bunun önemi nedir? diye sorduğunda; “Kıbrıs, İslam topraklarında, kaybettikten sonra geri aldığımız ilk topraktır da o yüzden bu kadar önem gösteriyorum” demişti. Biz de Gazze’ye bugün o kadar önem gösteriyoruz ki, çünkü 2007 yılında işgalcilerden Gazze’yi kurtararak, Kıbrıs’tan sonra geri aldığımız ilk İslam toprağıdır Gazze. Bu savaşı kazanacağız., “Allah kadere şöyle yazdı; şüphesiz ben ve Resulüm galip geleceğiz.” Buyuruyor. Filistin’in, Gazze’nin özgür şafağında bulunmak üzere’’ Sözleriyle gece sonlandı.