Usta ressam Devrim Erbil 60 yılı geride bıraktı: Sanat Batı’dan doğmadı

Daha önce sergilenmeyen eserlerinin yanı sıra farklı sanatçıların da eserleriyle destek verdiği "Inspirations" adlı karma sergi başladı. 86 yaşındaki devlet sanatçısı, ressam Devrim Erbil sanat hayatında 60 yılı geride bıraktı.

İstanbul Sinema Müzesi'ndeki sergide usta sanatçı, bu sergiyle birlikte sanat hayatının 60. yılını geride bıraktığını söyleyerek, "Sanata ve sanatın içinde olmaya doyamadığım bir serüvendi benim için geçen yıllar." dedi.

Erbil, çalışmaya ve üretmeye devam ettiğini dile getirerek, "Kendimi bir 'maraton koşucusu' gibi görüyorum. Geride bıraktığım zamanlar gibi, geleceğin de kıymetini bilerek sanat hayatıma devam etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ OLAN, SANATIN KONUŞULMASI"

Bir sanatçı olarak eserler ortaya koymanın yanında, sanatın halka ulaşması için de çalıştığına işaret eden Erbil, şunları kaydetti:

"Yurt içinde ve dışında sergiler açıyorum, resimler yapıyorum. Bunlara ilave olarak organizasyonlar da yapıyorum, eğitimler veriyorum, toplantılar düzenliyorum. Akademinin içindeyim, sempozyumlar, paneller tertip ediyorum. Büyük bir sorumluluğumun olduğunu düşünüyorum. Sanatın yaygınlaşmasını çok önemsiyorum ve değerli buluyorum. Sanat halka ulaşmadıkça, bizim üretimlerimizi onlar sindirmedikçe bir şeyler eksik kalacaktır ne yazık ki. Önemli olan, sanatın konuşulması. İyi ya da kötü fark etmeden, sanat üzerine konuşmaya başlanıldığı zaman, sanat görevini icra etmiş olacaktır."

BÖYLE ZENGİNLİK BAŞKA YERDE YOK

İstanbul'un farklı kültürlere ev sahipliği yaptığının da altını çizen Erbil, "İstanbul çok katmanlı bir tarihe sahip. Onun derinliklerinde üç imparatorluk saklı. Ben, böylesi zenginliği başka bir yerde görmedim. Burada insanların bir arada ürettiği büyük miras var bizler için. Bir arada çok büyük bir hayat inşa edilmiş. Bu nedenle İstanbul, bir gizem taşıyor kendi içinde. İşte ben de, bir sanatçı olarak büyüyü yakalamaya ve dile getirmeye çalışıyorum." diye konuştu.

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"SANAT BATI'DAN DOĞMADI"

Geçtiğimiz yıllarda gazetemizin sorularını cevaplayan Erbil, sanata başladığı İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi yıllarını şöyle anlatmıştı:

"İstanbul’u tanıdıkça sevdim. Çocukken şehri görmüştüm ama akademide okurken keşfetme hırsım farklıydı. Mesela Türk ve İslam Eserleri Müzesini keşfettiğim zaman nasıl büyük bir heyecan verdiğini anlatamam. Keza Topkapı Sarayı ve diğer tarihî yapıları ilk ziyaretlerim de öyle oldu. Kazancılar Yokuşu’ndan Taksim’e çıkardık. Bu yol akademiyi, kültür ve sanat ortamlarına bağlayan bir yoldu.

Türkiye’de sanat, belirli yerlerde, belirli kişiler tarafından yapılabilen bir olaydı. Âdeta bir lükstü… Ben de akademide Bedir Rahmi, Cemal Tollu ve Cevat Dereli olmak üzere üç atölyeye asistanlık yapıyordum. Kadro çok zayıftı. Fakat o günün şartlarında sanatçılar akademide maaş alarak, sanat yapma imkânı buluyordu. O sebeple akademi, Türkiye’deki sanatçıların sığınağıydı.

Akademideki atölyeler disiplinliydi ama o derece de özgür değildi. Hiçbir şeyi tartışamazdınız. Öğrencilere bir bakardınız; hepsi aynı şeyi yapmış. Çünkü akademi, bir Fransız akademisi gibiydi. Neredeyse bazı hocalar sanatı Rönesans’la başlatırlardı. Hâlbuki sanat Batı’yla başlamadı, insanlık kadar eski…"

Devrim Erbil'in 60 yıllık sanat hayatına eşlik etmiş 34 sanatçının da eserleriyle katkıda bulunduğu sergi, İstanbul Sinema Müzesi Sanat Galerisi'nde 30 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.