Ressam Vincent van Gogh'un 1890 yılında yaptığı "Çiçek Açmış Kestane Ağaçları" tablosu, New York'ta düzenlenen açık artırmada 190,4 milyon dolara (yaklaşık 9,8 milyar TL) satılarak sanatçının müzayede rekorunu kırdı. Ancak satış öncesinde eserin eski Yahudi sahibinin mirasçıları, tablonun Nazi baskısı altında elden çıkarıldığını öne sürerek itirazda bulundu. Taraflar arasında son anda sağlanan uzlaşmanın ardından eser yeni sahibini buldu.

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Ressam Vincent van Gogh'un ölümünden kısa süre önce yaptığı eserlerden biri, ABD'nin New York kentinde düzenlenen müzayedede rekor fiyata alıcı buldu.

Sotheby's müzayede evi tarafından satışa çıkarılan "Çiçek Açmış Kestane Ağaçları" (Châtaigniers en fleurs) adlı tablo, komisyonlar dahil 190,4 milyon dolara satıldı.

Yaklaşık 180 milyon dolar değer biçilen eser, bu satışla birlikte Van Gogh'un açık artırmada en yüksek fiyata satılan tablosu oldu.

NAZİ BASKISIYLA SATILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Rekor satışın öncesinde tablonun geçmişiyle ilgili dikkat çeken bir anlaşmazlık yaşandı.

Eseri 1909 yılında satın alan Yahudi yayıncı Samuel Fischer'in mirasçıları, tablonun 1936'da Nazi yönetiminin yol açtığı ekonomik ve siyasi baskılar nedeniyle satıldığını ileri sürdü.

Mirasçılar, Sotheby's'e başvurarak söz konusu satışın gerçek piyasa değerinden yapılıp yapılmadığının araştırılmasını istedi.

Sotheby's ise yürüttüğü incelemelerde eserin baskı altında veya piyasa değerinin altında satıldığını ortaya koyan bir bulguya ulaşamadığını bildirdi.

Vincent van Gogh rekoru: Nazi döneminde yapılan tablo 190 milyon dolara satıldı

SATIŞTAN ÖNCE SON DAKİKA UZLAŞMASI

Mirasçıların itirazının ardından tablonun açık artırmadan çekilebileceği gündeme geldi.

Ancak Sotheby's, satıştan önce Fischer ailesinin mirasçıları ile tablonun mevcut sahibi Blaquier-Arrieta ailesi arasında anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Uzlaşmanın mali koşulları kamuoyuyla paylaşılmadı.

Böylece satışın önündeki anlaşmazlık giderildi ve tablo planlandığı gibi açık artırmaya çıkarıldı.

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VAN GOGH'UN REKORU KIRILDI

18 Kasım'da gerçekleştirilen müzayedede tablo için verilen son teklif 165 milyon dolar oldu. Müzayede komisyonlarının eklenmesiyle toplam satış bedeli 190,4 milyon dolara ulaştı.

Bu rakam, Van Gogh'un 2022 yılında 117,2 milyon dolara satılan "Selvili Meyve Bahçesi" adlı eserinin rekorunu geride bıraktı.

Eserin alıcısının kimliği Sotheby's tarafından resmen açıklanmadı.

Vincent van Gogh rekoru: Nazi döneminde yapılan tablo 190 milyon dolara satıldı

ÖLÜMÜNDEN KISA SÜRE ÖNCE RESMETMİŞTİ

Van Gogh, tabloyu 1890 yılında Fransa'nın Auvers-sur-Oise kasabasında, yaşamının son aylarında resmetti.

Eserde, bir köy yolu boyunca uzanan çiçek açmış kestane ağaçları ve yoldan geçen insanlar tasvir ediliyor.

37 yaşında hayatını kaybeden ressamın son dönem çalışmalarından biri olan tablo, 1975 yılında Arjantinli Blaquier ailesinin koleksiyonuna katılmıştı.

Yaklaşık yarım asır boyunca kamuoyunun gözünden uzak kalan eser, hem rekor satış bedeli hem de Nazi dönemine uzanan mülkiyet tartışmasıyla sanat dünyasının gündemine oturdu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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