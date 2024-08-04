Wesley Snipes Blade ile iki Guinness Dünya Rekoru kırdı

Wesley Snipes "Deadpool & Wolverine "de Blade olarak beklenmedik bir şekilde ortaya çıktıktan sonra iki Guinness Dünya Rekoru kırdı.

Sinemada bu hafta | Bollywood'dan sert bir aksiyon: Kan ekspresi

Sinemada bu hafta | Bollywood'dan sert bir aksiyon: Kan ekspresi

Guinness Dünya Rekorları'na göre, aktörün süper kahraman üçlemesinde yarı vampir olarak dönüşü, karakteri ilk kez 1998 yapımı "Blade" filminde canlandırmasından 25 yıl 340 gün sonra gerçekleşti.

Bu ona canlı aksiyon Marvel karakteri olarak en uzun kariyer rekorunu kazandırdı.

Snipes, Wolverine olarak ilk kez 24 yıl önce 2000 yapımı "X-Men "de görünen rol arkadaşı Hugh Jackman'ı geride bıraktı.

Blade rolündeki sürpriz cameosu ona bir Guinness Dünya Rekoru daha kazandırdı. O da Marvel filmlerindeki karakter görünümleri arasındaki en uzun boşluk olması.

Guinness'e göre, karakteri en son 19 yıl 231 gün önce 2004 yapımı "Blade: Trinity" filminde canlandıran Snipes, Alfred Molina'nın 2004 yapımı "Spider-Man 2" ve 2021 yapımı "Spider-Man: No Way Home "da Doc Ock'u canlandırdığı 17 yıllık arayı geride bıraktı.

DEADPOOL & WOLVERİNE GİŞE REKORU KIRDI

Snipes'ın Blade'i, Ryan Reynolds ve Jackman'ın başrollerini paylaştığı Deadpool & Wolverine'deki pek çok cameo arasında yer aldı.

Filmdeki hikayede vampir avcısı, Cassandra Nova (Emma Corrin) ve mutant minyonlarıyla savaşmak için baş karakterlerin yanı sıra Elektra (Jennifer Garner), X-23 (Dafne Keen) ve Gambit (Channing Tatum) ile güçlerini birleştiriyor.

"Deadpool & Wolverine" 26 Temmuz'da vizyona girdi ve şimdiden gişede birçok rekor kırdı. Film açılış hafta sonunda 205 milyon dolar kazanarak tüm zamanların en iyi sekizinci çıkışını yaptı ve şimdiye kadarki en büyük R-rated açılış hafta sonu rekorunu kırdı. "Deadpool & Wolverine" aynı zamanda Disney'in Pixar devam filmi "Inside Out 2 "yi (155 milyon dolar) geride bırakarak 2024'ün açık ara en büyük başlangıcını yaptı. Şu anda yılın en yüksek hasılat yapan ikinci yerli filmi konumunda.