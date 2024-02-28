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    • Haberler > Kültür - Sanat > Yapay zekayla üretilen ilk çizgi dizi Çin'de yayınlandı

    Yapay zekayla üretilen ilk çizgi dizi Çin'de yayınlandı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı, Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Yapay Zeka, Sanat, Animasyon, Haber

    Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı, Türkiye Gazetesi

    Yapay zeka programlarıyla üretilen ilk çizgi dizi izleyicilerle buluşturuldu. "Qianqiu Shisong" adlı 26 bölümlük çizgi dizi ilk bölümü dün Çin’de yayına girdi.

    Çin Medya Grubu(CMG), Şanghay Yapay Zeka Laboratuvarı (SAIL) işbirliğiyle bir çizgi film projesi gerçekleştirdi.

    Sanat tasarımından animasyona ve yapım sonrası işlemlerine kadar yapay zekayla üretilen çizgi dizi, ülkede bu anlamda bir ilk olma özelliğini taşıyor.

    SAIL'in WeChat hesabından yapılan açıklamada, filmin yapımında, CMG'nin görsel ve işitsel arşivindeki içeriklerle eğitilen "CMG Media GPT" adı verilen üretken yapay zeka modeli kullanıldı.

    "Qianqiu Shisong" adlı klasik Çin şiirinin ünlü eserlerinin arka plan hikayeleriyle anlatıldığı 7 dakikalık 26 bölümden oluşan çizgi dizide, eski çağlardan sahneler ve karakterlerin tasarım ve animasyonları, dönemin klasik Çin mürekkep boya resimlerine uygun oluşturuldu.

    Yapay zekayla üretilen ilk çizgi dizi Çin'de yayınlandı - 1. Resim

    Yapımda, ABD'li üretken yapay zeka geliştiricisi OpenAI'ın piyasaya sürdüğü metinden video üreten Sora'ya benzer araçlardan yararlanıldı.

    CMG Media GPT'nin karakter ve sahne tasarımında düşük maliyetli ve etkili animasyon prosedürü sağladığı kaydedildi.

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Anadolu Ajansı, Türkiye Gazetesi
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