Yapay zekayla üretilen ilk çizgi dizi Çin'de yayınlandı

Yapay zeka programlarıyla üretilen ilk çizgi dizi izleyicilerle buluşturuldu. "Qianqiu Shisong" adlı 26 bölümlük çizgi dizi ilk bölümü dün Çin’de yayına girdi.

Çin Medya Grubu(CMG), Şanghay Yapay Zeka Laboratuvarı (SAIL) işbirliğiyle bir çizgi film projesi gerçekleştirdi.

Sanat tasarımından animasyona ve yapım sonrası işlemlerine kadar yapay zekayla üretilen çizgi dizi, ülkede bu anlamda bir ilk olma özelliğini taşıyor.

SAIL'in WeChat hesabından yapılan açıklamada, filmin yapımında, CMG'nin görsel ve işitsel arşivindeki içeriklerle eğitilen "CMG Media GPT" adı verilen üretken yapay zeka modeli kullanıldı.

"Qianqiu Shisong" adlı klasik Çin şiirinin ünlü eserlerinin arka plan hikayeleriyle anlatıldığı 7 dakikalık 26 bölümden oluşan çizgi dizide, eski çağlardan sahneler ve karakterlerin tasarım ve animasyonları, dönemin klasik Çin mürekkep boya resimlerine uygun oluşturuldu.

Yapımda, ABD'li üretken yapay zeka geliştiricisi OpenAI'ın piyasaya sürdüğü metinden video üreten Sora'ya benzer araçlardan yararlanıldı.

CMG Media GPT'nin karakter ve sahne tasarımında düşük maliyetli ve etkili animasyon prosedürü sağladığı kaydedildi.