Yeni bulgularla tarih yeniden yazılacak! İstanbul 3 kat yaşlandı

Genelgeçer kabule göre 2.700 yıl öncesine tarihlendirilen İstanbul’un, son 20 yılda yapılan kazılarla 9.500 yıl öncesine uzanan geçmişi ortaya çıkarıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca Haydarpaşa ve çevresinde 2018’den bu yana yapılagelen arkeolojik kazıların yüzde 90’ı tamamlandı. İstanbul’un tarihine ışık tutan kazılarda bugüne kadar Helenistik döneme ait mezar ile çoklu mezar, döküm atölyesi, Osmanlı dönemine ait çeşme, Bizans döneminde yapılan ayazma ve İkinci Dünya Savaşı zamanında kurulan sığınak bulundu.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Rahmi Asal, bugüne kadar yaklaşık 100 bin metrekarelik alanda arkeolojik kazı yapıldığını, çoğu Doğu Roma ve Bizans mimari kalıntıları, sikke, keramik, figürin ve benzeri eserlerin ortaya çıkarıldığını söyledi.

3-4. YY. MEZAR VE SİKKELERİ

Çok fazla rastlanmayan ve hiç ellenmemiş hâlde Helenistik döneme ait bir mezar ile içinde çok özel takı, gözyaşı şişesi ve bronz kap bulduklarını aktaran Asal “Çok buluntumuz var; ama ilk kez In situ kontekstinde, MÖ 4. ve 5. yüzyıl sikkeleri ortaya çıktı. Bunlar çok önemli. Doğu Roma, 3., 4. yüzyıldan sonra limana dönmeye başlamış. Fenerbahçe’den Koşuyolu’na kadar her yerde lokal yerleşmeler mevcut. Tepe Nautilus AVM’nin hemen yanında bir yol, yolun iki tarafında dükkân, atölye diyebileceğimiz mekânlar ortaya çıktı. Kadıköy’ün sosyal hayat merkezinin bu tarafa kayacağını göreceğiz” dedi.

“ÇOCUK İSKELETLERİ BULDUK”

Haydarpaşa’daki kazılarda keşfedilen en önemli mekân kalıntılardan birinin Azize Bassa Kilisesi olduğunun altını çizen Asal şunları dile getirdi: Kilisenin giriş neflerinden birinde çok sayıda iskelet tespit edildi. 3’ünün vücut bütünlüğü korunmuş. Sonraki çalışmalarda hipojeye denk geldik. 35 bireye ait iskelet elde edildi. Yaklaşık 11 tabaka hâlinde, katman katman kazısı yapılıyor. Çok sayıda çocuk iskeletine rastlandı, arka arkaya, hızlıca, çok uzun aralar olmadan gömülmüşler. Bir hastalık veya ani ölümlerle ilgili olabilir.

EN SON 2.700 YILA GİDİLDİ

Rahmi Asal, İstanbul’da son 20 yılda yapılan arkeolojik çalışmaların, İstanbul’un tarihini ve bazı yayınlar da tamamlandığında dünya tarihini de belli ölçüde etkileyecek sonuçlara ulaşılacağını kaydederek “Bütün genelgeçer yayınlarda İstanbul’un kuruluşu MÖ 7. yüzyıllara tarihlendirilir ki, o da günümüzden 2.700 yıl öncedir. Bizim bu bölgenin o denli bir geçmişi olmasa da Yenikapı’yı göz önüne aldığımızda, günümüzden 8- 9.500 yıl öncesine kadar İstanbul’un tarihinin gittiğini görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.