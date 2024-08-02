Yerebatan Sarnıcı'nı kristaller aydınlattı

Yerebatan Sarnıcı, geçen ay sonunda girdiği kısa bakım çalışmasından sonra ışıltılı bir sergiyle tekrar kapılarını açtı...

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Çekya İstanbul Başkonsolosluğunun ortaklığında düzenlenen “Yeraltının Kapıları-Geçiş ve Yansıma ile Mekâna Dokunma; Vlastimil Beránek” sergisi sarnıçta ziyaretçilerle buluştu. 1500 yıllık tarihî yapıda açılan sergide, Çek heykeltıraşlar Vlastimil Beránek ile Jaroslav Prošek’in kristal heykellerinden oluşan bir seçkiye yer veriliyor. Sıra dışı sergide, soyut kristal heykeller Yerebatan’daki su ve taşla diyalog kuruyor.

Sergi, Platon’un zincirlenmiş insanların mağaranın girişinden yansıyan nesnelerin gölgelerini gördüğü ve bunları gerçeklik olarak algıladıkları mağara alegorisinden yola çıkılıyor. Küratörlüğünü Dr. Mahir Polat ile Miroslav Kroupa’nın üstlendiği ve İstanbul’da düzenlenmiş en büyük uluslararası kristal heykel sergisi olma özelliğini taşıyan “Yeraltının Kapıları”, 30 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.