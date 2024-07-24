Yerebatan'a bakım: Önleyici koruma çalışması için kapatılacak

Yaklaşık 1.500 senelik Yerebatan Sarnıcı’nda ay sonunda su seviyesi geçici olarak düşürülecek ve mekân ziyarete kapatılacak. İBB Kültür AŞ’ye bağlı olarak hizmet veren Sultanahmet Meydanı’ndaki sarnıç, önleyici koruma ve temizlik çalışmaları sebebiyle 29-31 Temmuz tarihleri arasında kapalı olacak.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Yaklaşık 1.500 senelik Yerebatan Sarnıcı’nda ay sonunda su seviyesi geçici olarak düşürülecek ve mekân ziyarete kapatılacak. İBB Kültür AŞ’ye bağlı olarak hizmet veren Sultanahmet Meydanı’ndaki sarnıç, önleyici koruma ve temizlik çalışmaları sebebiyle 29-31 Temmuz tarihleri arasında kapalı olacak. Bakım ve temizlik çalışmalarının düzenli olarak gerçekleştirildiğini kaydeden İBB Kültür AŞ yetkilileri, ziyaret planlarının bu tarihlere göre yapılması gerektiğini duyurdu. Sarnıç, 1 Ağustos’tan itibaren ise tekrar ziyaretçilere açılacak. Yerebatan Sarnıcı, büyük restorasyondan sonra 2022 yılında yenilenmiş hâliyle kapılarını açmış ve çeşitli sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapmaya devam etmişti. İstanbul’un en çok ziyaret edilen müzelerinden biri olan Yerebatan, yılda yaklaşık iki milyon ziyaretçiyi ağırlıyor.