Yönetmen Zaim ölümü düşünmeye çağırıyor: Roman sayfalarını sanat eseri yaptı

Usta yönetmen Derviş Zaim, “Rüya” filminden yola çıkarak kaleme aldığı “Rüyet” adlı romanından ilhamla oluşturduğu eserle, sanatseverleri ölümü düşünmeye çağırıyor.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Usta yönetmen Derviş Zaim, sinema ve edebiyattan sonra kariyerinin ilk çağdaş sanat eserini meydana getirdi.

Zaim “Rüya” filminden yola çıkarak kaleme aldığı “Rüyet” adlı romanından ilhamla oluşturduğu sıra dışı bir eserle, KKTC’nin Lefkoşa şehrinde yapılan Eklektik Manifest’te yer adlı. Tanınmış sinemacı, önceki gün kitabının bütün sayfalarını bir bayrak şekline getirip dalgalandırarak enstalasyon ve performans gerçekleştirdi. Zaim, “Berzah” adını verdiği eserini; muhafaza etme, ölümlülük, geçicilik üzerine düşünme daveti olarak nitelendiriyor.

ERİYENE KADAR DALGALANACAK

Kendiliğinden eriyip yok olana kadar dalgalanacak eserin açılışında konuşan Zaim “Rüya filmimden sonra ortaya çıkan ‘Rüyet’ kitabım bir yolculuk çerçevesinde ruhsal olgunlaşma hikâyesiydi. Şimdi film ve romandan hareketle ‘Berzah’ adlı enstalasyon ve performansa imza atıyoruz. Romanımın tamamını bir bayrağa bastık. Bu eseri yedi metrelik direğe çekiyoruz. Bayrak eriyene kadar burada duracak. Bayrağın rüzgârla, yağmurla erime süreci, enstalasyon ve performansın kendisini oluşturacak. Bu, medyalar arası ağ yapma girişimi. Bildiğim kadarıyla bugüne kadar belirli bir konuyu sinema, edebiyat, mimari ve çağdaş sanatla böylesine birleştiren bir ağ oluşturulmadı. Eriyip çürüyecek bu bayrak, geçiciliğimiz üzerine bir düşünme denemesi. Bizleri ölüm üzerine düşünmeye davet ediyor” diye konuştu.

Enstalasyon-performans, ARKHE tarafından Eklektik Manifest adlı Lefkoşa Bienaline Giriş Projesi’nin parçası olarak sergileniyor.