Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk filmi 14 yıl önce vizyona giren Organize İşler, yıllar boyunca dillerden düşmeyen replikleri ve hafızalara kazınan sahneleriyle Türk Sineması’nın unutulmazları arasında yerini almıştı. 14 yıl sonra heyecan, aksiyon ve kahkaha dolu yepyeni bir macera ile beyazperdede yer alacak olan Asım Noyan ve Çetesi’nin yolu bu kez, Adanalı, İstanbul’un gayr-ı meşru işlerinin peşinden koşan, futbol maçlarından, güvercin taklasına kadar her türlü bahsi oynatan Saruhan Zincir ile kesişiyor.

Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ersin Korkut, Erdem Baş, Mahir İpek, Ekin Türkmen, Atakan Çelik ve Safa Sarı’nın oyuncu kadrosunda yer aldığı Organize İşler Sazan Sarmalı filminin başrolünde ise Yılmaz Erdoğan’ın yorumuyla İstanbul yer alıyor.