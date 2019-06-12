Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Leonardo da Vinci’nin şaheserlerinden biri olan yaklaşık beş asırlık tablo, 2017’de 450 milyon 300 bin dolara satın alınarak, bir açık artırmada satılan gelmiş geçmiş en pahalı yağlı boya tablo olmuştu. Satın alındıktan sonra nerede olduğuna dair bir açıklama yapılmayan tablonun, Leonardo da Vinci’ye ait olmadığına dair söylentiler çıkmıştı. Ancak ArtNet’te yayınlanan bir habere göre kıymetli tablo, Bin Salman’ın Serene adlı yatında tutuluyor. Elli kişilik mürettebata sahip devasa yatta, bir helikopter pisti de bulunuyor. Ancak haberlere dair Suudi hükümeti henüz bir açıklama yapmadı.